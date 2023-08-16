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Британия и Шотландия начнут суд из-за скандального закона о смене пола

Британия и Шотландия начнут суд из-за скандального закона о смене пола - РИА Новости, 16.08.2023

Британия и Шотландия начнут суд из-за скандального закона о смене пола

Представители правительств Великобритании и Шотландии встретятся в суде из-за спорного законопроекта о смене пола, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:43

2023-08-16T17:43

2023-08-16T18:16

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Представители правительств Великобритании и Шотландии встретятся в суде из-за спорного законопроекта о смене пола, передает телеканал Sky News. "Шотландское правительство направится в суд в следующем месяце, чтобы оспорить решение Вестминстера (британский парламент. — Прим. ред.) заблокировать широко обсуждаемый законопроект о гендерном признании", — говорится в сообщении.Заседание, на котором стороны представят доводы в защиту своих позиций, назначено на 19 сентября.В прошлом году шотландский парламент принял законопроект, предполагающий снижение возраста, с которого можно сменить пол в документах, с 18 до 16 лет. В свою очередь, британские власти заблокировали инициативу. После этого Эдинбург выразил намерение оспорить это решение в суде. Проект, предложенный бывшим первым министром Шотландии Николой Стерджен несколько лет назад, вызвал противоречивую реакцию разных групп общественности. Из инициативы следовало, что желающему получить свидетельство о юридическом признании "приобретенного пола" не обязательно иметь подтвержденный диагноз гендерной дисфории. Человеку, который хочет сменить юридический пол, нужно предоставить доказательства, что тот жил в желаемом "приобретенном поле" только три месяца вместо требуемых ранее двух лет. Для несовершеннолетних этот срок будет составлять шесть месяцев. Многие жители считают, что такие нововведения негативно скажутся на безопасности девочек и женщин. Более того, принятие такого проекта означает, что теперь законодательство Шотландии будет отличаться от остальной части Великобритании.

https://ria.ru/20230815/dokument-1890284409.html

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в мире, шотландия, никола стерджен, великобритания, лондон