https://ria.ru/20230816/zakonoproekt-1890433907.html
В Германии приняли закон о частичной легализации марихуаны
В Германии приняли закон о частичной легализации марихуаны - РИА Новости, 16.08.2023
В Германии приняли закон о частичной легализации марихуаны
Правительство Германии приняло законопроект о частичной легализации выращивания и употребления каннабиса, заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:06
2023-08-16T16:06
2023-08-16T17:06
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БЕРЛИН, 16 авг — РИА Новости. Правительство Германии приняло законопроект о частичной легализации выращивания и употребления каннабиса, заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах. "Кабмин принял решение о законопроекте о каннабисе. И я рад, что оно было достигнуто. Это важный законопроект. Это поворотный пункт в германской политике по борьбе с наркотиками", — сказал он.По словам министра, инициатива поможет решить ряд проблем. Среди них — рост употребления каннабиса и увеличение числа преступлений в этой сфере. По мнению Лаутербаха, легализация должна защитить потребителей от серого рынка, а контролируемый сбыт снизит риски для здоровья. При этом министр отметил, что "никто не должен понять закон неправильно"."Употребление каннабиса будет легализовано. Но его потребление по-прежнему остается опасным", — уточнил глава Минздрава ФРГ. Он добавил, что после летних каникул проект обсудят бундестаг и бундесрат. При этом Лаутербах выразил надежду, что закон вступит в силу до конца года. Проект по легализации употребления каннабиса в Германии подготовили для внесения на рассмотрение в Еврокомиссию в октябре 2022 года. Министр здравоохранения заявлял тогда, что этот вопрос могут решить в 2024 году. В апреле этого года правительство ФРГ представило планы легализации каннабиса. Согласно законопроекту, потребители в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение наркотическим веществом массой до 25 граммов и выращивание до трех растений. Кроме того, каннабис можно будет разводить для личного потребления в специальных объединениях численностью до 500 человек. Членам таких ассоциаций разрешат коллективно выращивать наркотик и распространять его между собой. При этом раздачу ограничат 25 граммами в день и 50 граммами в месяц. Федеральные земли, однако, сами должны будут решить, разрешать ли создание таких групп по выращиванию.
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886614309.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230714/marikhuana-1884247943.html
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в мире, здоровье - общество, германия, еврокомиссия
В мире, Здоровье - Общество, Германия, Еврокомиссия
В Германии приняли закон о частичной легализации марихуаны
Правительство ФРГ приняло законопроект о частичной легализации каннабиса
БЕРЛИН, 16 авг — РИА Новости. Правительство Германии приняло законопроект о частичной легализации выращивания и употребления каннабиса, заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах.
«
"Кабмин принял решение о законопроекте о каннабисе. И я рад, что оно было достигнуто. Это важный законопроект. Это поворотный пункт в германской политике по борьбе с наркотиками", — сказал он.
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По словам министра, инициатива поможет решить ряд проблем. Среди них — рост употребления каннабиса и увеличение числа преступлений в этой сфере. По мнению Лаутербаха, легализация должна защитить потребителей от серого рынка, а контролируемый сбыт снизит риски для здоровья.
При этом министр отметил, что "никто не должен понять закон неправильно".
"Употребление каннабиса будет легализовано. Но его потребление по-прежнему остается опасным", — уточнил глава Минздрава ФРГ.
Он добавил, что после летних каникул проект обсудят бундестаг и бундесрат. При этом Лаутербах выразил надежду, что закон вступит в силу до конца года.
Проект по легализации употребления каннабиса в Германии подготовили для внесения на рассмотрение в Еврокомиссию
в октябре 2022 года. Министр здравоохранения заявлял тогда, что этот вопрос могут решить в 2024 году.
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В апреле этого года правительство ФРГ представило планы легализации каннабиса. Согласно законопроекту, потребители в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение наркотическим веществом массой до 25 граммов и выращивание до трех растений.
Кроме того, каннабис можно будет разводить для личного потребления в специальных объединениях численностью до 500 человек. Членам таких ассоциаций разрешат коллективно выращивать наркотик и распространять его между собой. При этом раздачу ограничат 25 граммами в день и 50 граммами в месяц. Федеральные земли, однако, сами должны будут решить, разрешать ли создание таких групп по выращиванию.
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