https://ria.ru/20230816/zakonoproekt-1890433907.html

В Германии приняли закон о частичной легализации марихуаны

В Германии приняли закон о частичной легализации марихуаны - РИА Новости, 16.08.2023

В Германии приняли закон о частичной легализации марихуаны

Правительство Германии приняло законопроект о частичной легализации выращивания и употребления каннабиса, заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:06

2023-08-16T16:06

2023-08-16T17:06

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БЕРЛИН, 16 авг — РИА Новости. Правительство Германии приняло законопроект о частичной легализации выращивания и употребления каннабиса, заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах. "Кабмин принял решение о законопроекте о каннабисе. И я рад, что оно было достигнуто. Это важный законопроект. Это поворотный пункт в германской политике по борьбе с наркотиками", — сказал он.По словам министра, инициатива поможет решить ряд проблем. Среди них — рост употребления каннабиса и увеличение числа преступлений в этой сфере. По мнению Лаутербаха, легализация должна защитить потребителей от серого рынка, а контролируемый сбыт снизит риски для здоровья. При этом министр отметил, что "никто не должен понять закон неправильно"."Употребление каннабиса будет легализовано. Но его потребление по-прежнему остается опасным", — уточнил глава Минздрава ФРГ. Он добавил, что после летних каникул проект обсудят бундестаг и бундесрат. При этом Лаутербах выразил надежду, что закон вступит в силу до конца года. Проект по легализации употребления каннабиса в Германии подготовили для внесения на рассмотрение в Еврокомиссию в октябре 2022 года. Министр здравоохранения заявлял тогда, что этот вопрос могут решить в 2024 году. В апреле этого года правительство ФРГ представило планы легализации каннабиса. Согласно законопроекту, потребители в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение наркотическим веществом массой до 25 граммов и выращивание до трех растений. Кроме того, каннабис можно будет разводить для личного потребления в специальных объединениях численностью до 500 человек. Членам таких ассоциаций разрешат коллективно выращивать наркотик и распространять его между собой. При этом раздачу ограничат 25 граммами в день и 50 граммами в месяц. Федеральные земли, однако, сами должны будут решить, разрешать ли создание таких групп по выращиванию.

https://ria.ru/20230727/ukraina-1886614309.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230714/marikhuana-1884247943.html

https://ria.ru/20230815/yellen-1890247046.html

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в мире, здоровье - общество, германия, еврокомиссия