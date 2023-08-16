https://ria.ru/20230816/zakon-1890462861.html
В ФРГ одобрили закон об упрощенном увольнении военнослужащих-экстремистов
В ФРГ одобрили закон об упрощенном увольнении военнослужащих-экстремистов - РИА Новости, 16.08.2023
В ФРГ одобрили закон об упрощенном увольнении военнослужащих-экстремистов
Правительство Германии одобрило в среду законопроект, позволяющий в упрощенном порядке увольнять военнослужащих, уличенных в экстремизме. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:08
2023-08-16T18:08
2023-08-16T18:08
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_0:118:3096:1860_1920x0_80_0_0_77c27cc3b0c59444b4961536b6bd14a2.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство Германии одобрило в среду законопроект, позволяющий в упрощенном порядке увольнять военнослужащих, уличенных в экстремизме. "С (принятием - ред.) законопроекта об ускоренном увольнении причастных к антиконституционной деятельности солдат из бундесвера федеральное правительство обеспечивает быстрое увольнение со службы экстремистов", - говорится в заявлении правительства Германии. Кабмин подчеркивает, что в настоящее время для увольнения военнослужащих из рядов бундесвера требуется длительная дисциплинарная процедура. Средняя продолжительность такого дисциплинарного производства составляет четыре года. Помимо этого, законопроект предусматривает, что приговор за разжигание ненависти будет препятствием для вступления в ряды вооруженных сил. Уже действующие солдаты при наличии подобного приговора будут автоматически увольняться со службы.
https://ria.ru/20230815/reshenie-1890300646.html
https://ria.ru/20230813/trudnosti-1889858820.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_f70565607a9ce0a7c664000bcb4f45d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия
В ФРГ одобрили закон об упрощенном увольнении военнослужащих-экстремистов
Кабмин ФРГ одобрил закон об упрощенном увольнении военнослужащих-экстремистов
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство Германии одобрило в среду законопроект, позволяющий в упрощенном порядке увольнять военнослужащих, уличенных в экстремизме.
«
"С (принятием - ред.) законопроекта об ускоренном увольнении причастных к антиконституционной деятельности солдат из бундесвера федеральное правительство обеспечивает быстрое увольнение со службы экстремистов", - говорится в заявлении правительства Германии.
Партия "Зеленых" в ФРГ потребовала быстрого решения по ракетам Taurus
Кабмин подчеркивает, что в настоящее время для увольнения военнослужащих из рядов бундесвера требуется длительная дисциплинарная процедура. Средняя продолжительность такого дисциплинарного производства составляет четыре года.
Помимо этого, законопроект предусматривает, что приговор за разжигание ненависти будет препятствием для вступления в ряды вооруженных сил. Уже действующие солдаты при наличии подобного приговора будут автоматически увольняться со службы.
Эксперт: жителям ФРГ нужно готовиться к трудностям из-за регресса экономики