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В ФРГ одобрили закон об упрощенном увольнении военнослужащих-экстремистов - РИА Новости, 16.08.2023
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18:08 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/zakon-1890462861.html
В ФРГ одобрили закон об упрощенном увольнении военнослужащих-экстремистов
В ФРГ одобрили закон об упрощенном увольнении военнослужащих-экстремистов - РИА Новости, 16.08.2023
В ФРГ одобрили закон об упрощенном увольнении военнослужащих-экстремистов
Правительство Германии одобрило в среду законопроект, позволяющий в упрощенном порядке увольнять военнослужащих, уличенных в экстремизме. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:08
2023-08-16T18:08
германия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство Германии одобрило в среду законопроект, позволяющий в упрощенном порядке увольнять военнослужащих, уличенных в экстремизме. "С (принятием - ред.) законопроекта об ускоренном увольнении причастных к антиконституционной деятельности солдат из бундесвера федеральное правительство обеспечивает быстрое увольнение со службы экстремистов", - говорится в заявлении правительства Германии. Кабмин подчеркивает, что в настоящее время для увольнения военнослужащих из рядов бундесвера требуется длительная дисциплинарная процедура. Средняя продолжительность такого дисциплинарного производства составляет четыре года. Помимо этого, законопроект предусматривает, что приговор за разжигание ненависти будет препятствием для вступления в ряды вооруженных сил. Уже действующие солдаты при наличии подобного приговора будут автоматически увольняться со службы.
https://ria.ru/20230815/reshenie-1890300646.html
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В ФРГ одобрили закон об упрощенном увольнении военнослужащих-экстремистов

Кабмин ФРГ одобрил закон об упрощенном увольнении военнослужащих-экстремистов

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство Германии одобрило в среду законопроект, позволяющий в упрощенном порядке увольнять военнослужащих, уличенных в экстремизме.
«
"С (принятием - ред.) законопроекта об ускоренном увольнении причастных к антиконституционной деятельности солдат из бундесвера федеральное правительство обеспечивает быстрое увольнение со службы экстремистов", - говорится в заявлении правительства Германии.
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Кабмин подчеркивает, что в настоящее время для увольнения военнослужащих из рядов бундесвера требуется длительная дисциплинарная процедура. Средняя продолжительность такого дисциплинарного производства составляет четыре года.
Помимо этого, законопроект предусматривает, что приговор за разжигание ненависти будет препятствием для вступления в ряды вооруженных сил. Уже действующие солдаты при наличии подобного приговора будут автоматически увольняться со службы.
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