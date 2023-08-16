В СПЧ призвали защитить русскоязычное население от выселения из Латвии
СПЧ призвал защитить русскоязычный народ от принудительного выселения из Латвии
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству призвала зарубежных правозащитников защитить русскоязычное население Латвии от принудительного выселения, сообщила пресс-служба СПЧ.
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"Более 6 тысячам граждан с 1 сентября грозит выдворение за пределы страны в связи с прошлогодними изменениями в законодательстве республики и под предлогом того, что они не прошли обязательного экзамена по латышскому языку", - говорится в обращении постоянной комиссии СПЧ, опубликованном в телеграм-канале Совета.
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"Призываем вмешаться в ситуацию и не допустить насильственного выселения из страны жителей Латвии, которые имеют гражданство РФ и выданные официальными властями виды на жительство в республике", - сообщили члены СПЧ.
По данным российских правозащитников, в основном, выдворение грозит людям преклонного пенсионного возраста, которые живут в Латвии еще со времен СССР.
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"Особенно цинично выглядит требование властей не только сдать экзамен, но еще и заполнить анкеты с указанием их отношения к политике РФ на международной арене. По сути, от людей требуют не только языковых тестов, но и отчета об их политических взглядах и задокументированного осуждения действий РФ", - считают в комиссии СПЧ.
Подобные действия властей Латвии, по данным авторов обращения, грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, Европейской конвенции по правам человека.