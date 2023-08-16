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В СПЧ призвали защитить русскоязычное население от выселения из Латвии - РИА Новости, 16.08.2023
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19:22 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/vyselenie-1890487660.html
В СПЧ призвали защитить русскоязычное население от выселения из Латвии
В СПЧ призвали защитить русскоязычное население от выселения из Латвии - РИА Новости, 16.08.2023
В СПЧ призвали защитить русскоязычное население от выселения из Латвии
Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству призвала зарубежных правозащитников защитить русскоязычное население... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T19:22
2023-08-16T19:22
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству призвала зарубежных правозащитников защитить русскоязычное население Латвии от принудительного выселения, сообщила пресс-служба СПЧ. "Более 6 тысячам граждан с 1 сентября грозит выдворение за пределы страны в связи с прошлогодними изменениями в законодательстве республики и под предлогом того, что они не прошли обязательного экзамена по латышскому языку", - говорится в обращении постоянной комиссии СПЧ, опубликованном в телеграм-канале Совета. "Призываем вмешаться в ситуацию и не допустить насильственного выселения из страны жителей Латвии, которые имеют гражданство РФ и выданные официальными властями виды на жительство в республике", - сообщили члены СПЧ. По данным российских правозащитников, в основном, выдворение грозит людям преклонного пенсионного возраста, которые живут в Латвии еще со времен СССР. "Особенно цинично выглядит требование властей не только сдать экзамен, но еще и заполнить анкеты с указанием их отношения к политике РФ на международной арене. По сути, от людей требуют не только языковых тестов, но и отчета об их политических взглядах и задокументированного осуждения действий РФ", - считают в комиссии СПЧ. Подобные действия властей Латвии, по данным авторов обращения, грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, Европейской конвенции по правам человека.
https://ria.ru/20230816/uchet-1890444146.html
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в мире, латвия, оон, россия, ссср
В мире, Латвия, ООН, Россия, СССР
В СПЧ призвали защитить русскоязычное население от выселения из Латвии

СПЧ призвал защитить русскоязычный народ от принудительного выселения из Латвии

© РИА Новости / Екатерина ШтукинаСовет при президенте РФ по правам человека (СПЧ)
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству призвала зарубежных правозащитников защитить русскоязычное население Латвии от принудительного выселения, сообщила пресс-служба СПЧ.
«
"Более 6 тысячам граждан с 1 сентября грозит выдворение за пределы страны в связи с прошлогодними изменениями в законодательстве республики и под предлогом того, что они не прошли обязательного экзамена по латышскому языку", - говорится в обращении постоянной комиссии СПЧ, опубликованном в телеграм-канале Совета.
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«
"Призываем вмешаться в ситуацию и не допустить насильственного выселения из страны жителей Латвии, которые имеют гражданство РФ и выданные официальными властями виды на жительство в республике", - сообщили члены СПЧ.
По данным российских правозащитников, в основном, выдворение грозит людям преклонного пенсионного возраста, которые живут в Латвии еще со времен СССР.
«
"Особенно цинично выглядит требование властей не только сдать экзамен, но еще и заполнить анкеты с указанием их отношения к политике РФ на международной арене. По сути, от людей требуют не только языковых тестов, но и отчета об их политических взглядах и задокументированного осуждения действий РФ", - считают в комиссии СПЧ.
Подобные действия властей Латвии, по данным авторов обращения, грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, Европейской конвенции по правам человека.
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