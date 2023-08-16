https://ria.ru/20230816/vyselenie-1890487660.html

В СПЧ призвали защитить русскоязычное население от выселения из Латвии

В СПЧ призвали защитить русскоязычное население от выселения из Латвии - РИА Новости, 16.08.2023

В СПЧ призвали защитить русскоязычное население от выселения из Латвии

Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству призвала зарубежных правозащитников защитить русскоязычное население... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T19:22

2023-08-16T19:22

2023-08-16T19:22

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству призвала зарубежных правозащитников защитить русскоязычное население Латвии от принудительного выселения, сообщила пресс-служба СПЧ. "Более 6 тысячам граждан с 1 сентября грозит выдворение за пределы страны в связи с прошлогодними изменениями в законодательстве республики и под предлогом того, что они не прошли обязательного экзамена по латышскому языку", - говорится в обращении постоянной комиссии СПЧ, опубликованном в телеграм-канале Совета. "Призываем вмешаться в ситуацию и не допустить насильственного выселения из страны жителей Латвии, которые имеют гражданство РФ и выданные официальными властями виды на жительство в республике", - сообщили члены СПЧ. По данным российских правозащитников, в основном, выдворение грозит людям преклонного пенсионного возраста, которые живут в Латвии еще со времен СССР. "Особенно цинично выглядит требование властей не только сдать экзамен, но еще и заполнить анкеты с указанием их отношения к политике РФ на международной арене. По сути, от людей требуют не только языковых тестов, но и отчета об их политических взглядах и задокументированного осуждения действий РФ", - считают в комиссии СПЧ. Подобные действия властей Латвии, по данным авторов обращения, грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, Европейской конвенции по правам человека.

https://ria.ru/20230816/uchet-1890444146.html

https://ria.ru/20230815/kontrol-1890305306.html

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