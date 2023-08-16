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Тульские школьники из семей участников СВО получат выплату к 1 сентября

Тульские школьники из семей участников СВО получат выплату к 1 сентября - РИА Новости, 16.08.2023

Тульские школьники из семей участников СВО получат выплату к 1 сентября

В Тульской области школьники из семей участников специальной военной операции получат ко Дню знаний единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:35

2023-08-16T10:35

2023-08-16T10:35

тульская область

алексей дюмин

социальные выплаты

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ТУЛА, 16 авг - РИА Новости. В Тульской области школьники из семей участников специальной военной операции получат ко Дню знаний единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Как отметил собеседник агентства, решение о дополнительной мере поддержки семей участников СВО принято по поручению губернатора Алексея Дюмина. Единовременная выплата к началу учебного года в размере 10 тысяч рублей предусмотрена на каждого ребенка в семье.Прием заявлений на выплаты начался 15 августа. Подать заявление можно через региональный портал Госуслуг, а также в любом отделении МФЦ или соцзащиты. Родители школьников получат выплату к 1 сентября."При обращении через Госуслуги нужно подать только одно заявление, остальные документы будут запрошены посредством межведомственного взаимодействия. При личном посещении необходим полный пакет документов", – привели в пресс-службе слова министра труда и социальной защиты Тульской области Татьяны Абросимовой.

https://ria.ru/20230721/podderzhka-1885588802.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, социальные выплаты