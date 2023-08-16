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Тульские школьники из семей участников СВО получат выплату к 1 сентября
Тульские школьники из семей участников СВО получат выплату к 1 сентября - РИА Новости, 16.08.2023
Тульские школьники из семей участников СВО получат выплату к 1 сентября
В Тульской области школьники из семей участников специальной военной операции получат ко Дню знаний единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:35
2023-08-16T10:35
2023-08-16T10:35
тульская область
алексей дюмин
социальные выплаты
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ТУЛА, 16 авг - РИА Новости. В Тульской области школьники из семей участников специальной военной операции получат ко Дню знаний единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Как отметил собеседник агентства, решение о дополнительной мере поддержки семей участников СВО принято по поручению губернатора Алексея Дюмина. Единовременная выплата к началу учебного года в размере 10 тысяч рублей предусмотрена на каждого ребенка в семье.Прием заявлений на выплаты начался 15 августа. Подать заявление можно через региональный портал Госуслуг, а также в любом отделении МФЦ или соцзащиты. Родители школьников получат выплату к 1 сентября."При обращении через Госуслуги нужно подать только одно заявление, остальные документы будут запрошены посредством межведомственного взаимодействия. При личном посещении необходим полный пакет документов", – привели в пресс-службе слова министра труда и социальной защиты Тульской области Татьяны Абросимовой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей дюмин, социальные выплаты
Тульская область, Алексей Дюмин, Социальные выплаты
ТУЛА, 16 авг - РИА Новости. В Тульской области школьники из семей участников специальной военной операции получат ко Дню знаний единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Как отметил собеседник агентства, решение о дополнительной мере поддержки семей участников СВО принято по поручению губернатора Алексея Дюмина
. Единовременная выплата к началу учебного года в размере 10 тысяч рублей предусмотрена на каждого ребенка в семье.
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Прием заявлений на выплаты начался 15 августа. Подать заявление можно через региональный портал Госуслуг, а также в любом отделении МФЦ или соцзащиты. Родители школьников получат выплату к 1 сентября.
"При обращении через Госуслуги нужно подать только одно заявление, остальные документы будут запрошены посредством межведомственного взаимодействия. При личном посещении необходим полный пакет документов", – привели в пресс-службе слова министра труда и социальной защиты Тульской области Татьяны Абросимовой.