https://ria.ru/20230816/vybor-1890469390.html

СМИ: российская армия поставила Зеленского перед страшным выбором

СМИ: российская армия поставила Зеленского перед страшным выбором - РИА Новости, 16.08.2023

СМИ: российская армия поставила Зеленского перед страшным выбором

Разгром ВСУ россиянами поставил президента Украины Владимира Зеленского перед тяжелым выбором — продолжить наступать и терять людей, либо смириться с неудачей,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T18:38

2023-08-16T18:38

2023-08-16T18:38

политика

украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Разгром ВСУ россиянами поставил президента Украины Владимира Зеленского перед тяжелым выбором — продолжить наступать и терять людей, либо смириться с неудачей, пишет обозреватель Newsweek Дэвид Бреннан."Перед Зеленским стоит невозможный выбор: пойти ва-банк и нарваться на дорогостоящий провал или сократить потери Украины и смириться с политически разрушительным поражением", — говорится в статье.По словам Бреннана, контрнаступление ВСУ не впечатлило Запад. Отсутствие прогресса усилило стратегические дебаты в высших эшелонах украинской власти, сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией. Одна группа киевских управленцев хочет прекратить летнюю кампанию, чтобы сберечь оставшиеся войска и подготовиться к возможному российскому удару. Другие деятели, в том числе и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, хотят продолжить активные боевые действия, пишет колумнист.Западные официальные лица явно обеспокоены медленными темпами операции, а западные СМИ освещали все отрицательные для украинской армии события на фронте на протяжении большей части 2023 года, поэтому высшие государственные сановники в Киеве вот-вот начнут перекладывать друг на друга ответственность за разгромное поражение, резюмировал Бреннан.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.

https://ria.ru/20230816/vsu-1890451751.html

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политика, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, россия