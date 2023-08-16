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СМИ: российская армия поставила Зеленского перед страшным выбором - РИА Новости, 16.08.2023
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18:38 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/vybor-1890469390.html
СМИ: российская армия поставила Зеленского перед страшным выбором
СМИ: российская армия поставила Зеленского перед страшным выбором - РИА Новости, 16.08.2023
СМИ: российская армия поставила Зеленского перед страшным выбором
Разгром ВСУ россиянами поставил президента Украины Владимира Зеленского перед тяжелым выбором — продолжить наступать и терять людей, либо смириться с неудачей,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:38
2023-08-16T18:38
политика
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Разгром ВСУ россиянами поставил президента Украины Владимира Зеленского перед тяжелым выбором — продолжить наступать и терять людей, либо смириться с неудачей, пишет обозреватель Newsweek Дэвид Бреннан."Перед Зеленским стоит невозможный выбор: пойти ва-банк и нарваться на дорогостоящий провал или сократить потери Украины и смириться с политически разрушительным поражением", — говорится в статье.По словам Бреннана, контрнаступление ВСУ не впечатлило Запад. Отсутствие прогресса усилило стратегические дебаты в высших эшелонах украинской власти, сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией. Одна группа киевских управленцев хочет прекратить летнюю кампанию, чтобы сберечь оставшиеся войска и подготовиться к возможному российскому удару. Другие деятели, в том числе и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, хотят продолжить активные боевые действия, пишет колумнист.Западные официальные лица явно обеспокоены медленными темпами операции, а западные СМИ освещали все отрицательные для украинской армии события на фронте на протяжении большей части 2023 года, поэтому высшие государственные сановники в Киеве вот-вот начнут перекладывать друг на друга ответственность за разгромное поражение, резюмировал Бреннан.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
https://ria.ru/20230816/vsu-1890451751.html
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политика, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, россия
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Россия
СМИ: российская армия поставила Зеленского перед страшным выбором

Newsweek: перед Зеленским встал выбор между потерей ВСУ и политическим разгромом

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Разгром ВСУ россиянами поставил президента Украины Владимира Зеленского перед тяжелым выбором — продолжить наступать и терять людей, либо смириться с неудачей, пишет обозреватель Newsweek Дэвид Бреннан.
«
"Перед Зеленским стоит невозможный выбор: пойти ва-банк и нарваться на дорогостоящий провал или сократить потери Украины и смириться с политически разрушительным поражением", — говорится в статье.
По словам Бреннана, контрнаступление ВСУ не впечатлило Запад. Отсутствие прогресса усилило стратегические дебаты в высших эшелонах украинской власти, сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией. Одна группа киевских управленцев хочет прекратить летнюю кампанию, чтобы сберечь оставшиеся войска и подготовиться к возможному российскому удару. Другие деятели, в том числе и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, хотят продолжить активные боевые действия, пишет колумнист.
Западные официальные лица явно обеспокоены медленными темпами операции, а западные СМИ освещали все отрицательные для украинской армии события на фронте на протяжении большей части 2023 года, поэтому высшие государственные сановники в Киеве вот-вот начнут перекладывать друг на друга ответственность за разгромное поражение, резюмировал Бреннан.
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Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
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