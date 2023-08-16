https://ria.ru/20230816/vintovki-1890440599.html
Thales тайно поставила Украине новые штурмовые винтовки, пишут СМИ
Thales тайно поставила Украине новые штурмовые винтовки, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2023
Thales тайно поставила Украине новые штурмовые винтовки, пишут СМИ
Украина тайно получила от французской промышленной группы Thales штурмовые винтовки ACAR, пишет Echos со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:37
2023-08-16T16:37
2023-08-16T18:43
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украина тайно получила от французской промышленной группы Thales штурмовые винтовки ACAR, пишет Echos со ссылкой на источники.По данным газеты, в прошлом месяце Киеву поставили этот тип оружия в небольшом количестве "для испытаний и оценки".Как утверждает представитель компании, речь идет не о выполнении условий контракта или продаже.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии. Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230811/oruzhie-1889638279.html
https://ria.ru/20230804/oruzhie-1888220667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Thales тайно поставила Украине новые штурмовые винтовки, пишут СМИ
Echos: Украина тайно получила от Thales новые штурмовые винтовки для испытаний