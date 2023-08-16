Рейтинг@Mail.ru
Thales тайно поставила Украине новые штурмовые винтовки, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 16.08.2023 (обновлено: 18:43 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/vintovki-1890440599.html
Thales тайно поставила Украине новые штурмовые винтовки, пишут СМИ
Thales тайно поставила Украине новые штурмовые винтовки, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2023
Thales тайно поставила Украине новые штурмовые винтовки, пишут СМИ
Украина тайно получила от французской промышленной группы Thales штурмовые винтовки ACAR, пишет Echos со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:37
2023-08-16T18:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
австралия
нато
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890141054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8766fbbe1c808a2ae65b9dda46789c31.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украина тайно получила от французской промышленной группы Thales штурмовые винтовки ACAR, пишет Echos со ссылкой на источники.По данным газеты, в прошлом месяце Киеву поставили этот тип оружия в небольшом количестве "для испытаний и оценки".Как утверждает представитель компании, речь идет не о выполнении условий контракта или продаже.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии. Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230811/oruzhie-1889638279.html
https://ria.ru/20230804/oruzhie-1888220667.html
украина
россия
австралия
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890141054_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_a0caa5c39269fbdf808bfa7bb707d8c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сергей лавров, австралия, нато, киев, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Австралия, НАТО, Киев, Москва
Thales тайно поставила Украине новые штурмовые винтовки, пишут СМИ

Echos: Украина тайно получила от Thales новые штурмовые винтовки для испытаний

© AP Photo / Andrew KravchenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украина тайно получила от французской промышленной группы Thales штурмовые винтовки ACAR, пишет Echos со ссылкой на источники.
По данным газеты, в прошлом месяце Киеву поставили этот тип оружия в небольшом количестве "для испытаний и оценки".
Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
СМИ: Египет сопротивляется просьбам США по поставкам оружия на Украину
11 августа, 21:17
Как утверждает представитель компании, речь идет не о выполнении условий контракта или продаже.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии. Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Немецкая боевая машина пехоты Marder - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Германия замедлила поставки обещанного Украине оружия, пишут СМИ
4 августа, 15:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровАвстралияНАТОКиевМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала