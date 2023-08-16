https://ria.ru/20230816/vintovki-1890440599.html

Thales тайно поставила Украине новые штурмовые винтовки, пишут СМИ

Thales тайно поставила Украине новые штурмовые винтовки, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2023

Thales тайно поставила Украине новые штурмовые винтовки, пишут СМИ

Украина тайно получила от французской промышленной группы Thales штурмовые винтовки ACAR, пишет Echos со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:37

2023-08-16T16:37

2023-08-16T18:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сергей лавров

австралия

нато

киев

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украина тайно получила от французской промышленной группы Thales штурмовые винтовки ACAR, пишет Echos со ссылкой на источники.По данным газеты, в прошлом месяце Киеву поставили этот тип оружия в небольшом количестве "для испытаний и оценки".Как утверждает представитель компании, речь идет не о выполнении условий контракта или продаже.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии. Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230811/oruzhie-1889638279.html

https://ria.ru/20230804/oruzhie-1888220667.html

украина

россия

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москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сергей лавров, австралия, нато, киев, москва