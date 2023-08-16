https://ria.ru/20230816/velikobritaniya-1890342707.html
Британские банки закрывают счета компаний, сотрудничающих с Украиной
Британские банки закрывают счета компаний, сотрудничающих с Украиной - РИА Новости, 16.08.2023
Британские банки закрывают счета компаний, сотрудничающих с Украиной
Британские банки принудительно закрывают счета сотрудничающих с Украиной компаний королевства из-за опасений, вызванных санкциями против России и вопросами... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:51
2023-08-16T09:51
2023-08-16T11:28
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Британские банки принудительно закрывают счета сотрудничающих с Украиной компаний королевства из-за опасений, вызванных санкциями против России и вопросами отмывания денег, сообщила газета Politico со ссылкой на письмо Британско-украинской торговой палаты и Британско-украинского бизнес-совета. "Проведение даже одной транзакции с украинской стороной может привести к закрытию счета. Британские банки обычно отказываются открывать счета, если предполагается какая-либо торговая сделка с Украиной", — приводит издание выдержку из письма. Как отметил сопредседатель Британско-украинской торговой палаты Бейт Томс в письме от 26 июля, адресованном экономическому секретарю при британском Минфине Эндрю Гриффиту, британские компании все больше "боятся торговать с Украиной" из королевства, опасаясь, что их счета могут закрыть. По информации издания, банки заявляют, что напрямую торговля с Украиной не запрещена, но осуществление операций с некоторыми компаниями, находящимися на неподконтрольных Киеву территориях, осложнено, в частности, из-за возможных задержек при выполнении финансовых операций. Автор письма предупредил, что, если торговля с Украиной с территории Британии будет невозможна для малых и средних предприятий, пострадают экономики обеих стран, а Киев "может стать еще более зависимым от иностранной помощи", так как не сможет самостоятельно финансировать расходы на оборону. В письме Томса отметил, что "десятилетия назад" британские банки определили постсоветскую республики для своих клиентов как "рискованную юрисдикцию для ведения бизнеса". Но, по его словам, "с тех пор Украина значительно улучшила свое верховенство закона". При этом, как отметила газета со ссылкой на представителя Британско-украинского бизнес-совета, проблема с закрытием счетов возникает у компаний из королевства и при торговле с другими странами.
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Британские банки закрывают счета компаний, сотрудничающих с Украиной
Британские банки принудительно закрывают счета работающих с Украиной компаний
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Британские банки принудительно закрывают счета сотрудничающих с Украиной компаний королевства из-за опасений, вызванных санкциями против России и вопросами отмывания денег, сообщила газета Politico
со ссылкой на письмо Британско-украинской торговой палаты и Британско-украинского бизнес-совета.
«
"Проведение даже одной транзакции с украинской стороной может привести к закрытию счета. Британские банки обычно отказываются открывать счета, если предполагается какая-либо торговая сделка с Украиной", — приводит издание выдержку из письма.
Как отметил сопредседатель Британско-украинской торговой палаты Бейт Томс в письме от 26 июля, адресованном экономическому секретарю при британском Минфине Эндрю Гриффиту, британские компании все больше "боятся торговать с Украиной" из королевства, опасаясь, что их счета могут закрыть.
По информации издания, банки заявляют, что напрямую торговля с Украиной не запрещена, но осуществление операций с некоторыми компаниями, находящимися на неподконтрольных Киеву
территориях, осложнено, в частности, из-за возможных задержек при выполнении финансовых операций.
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Автор письма предупредил, что, если торговля с Украиной с территории Британии будет невозможна для малых и средних предприятий, пострадают экономики обеих стран, а Киев "может стать еще более зависимым от иностранной помощи", так как не сможет самостоятельно финансировать расходы на оборону.
В письме Томса отметил, что "десятилетия назад" британские банки определили постсоветскую республики для своих клиентов как "рискованную юрисдикцию для ведения бизнеса". Но, по его словам, "с тех пор Украина значительно улучшила свое верховенство закона".
При этом, как отметила газета со ссылкой на представителя Британско-украинского бизнес-совета, проблема с закрытием счетов возникает у компаний из королевства и при торговле с другими странами.
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