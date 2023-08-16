В Краснодарском крае выпустили первую сотню железнодорожных вагонов
Рабочие собирают вагоны в рамно-кузовном цеху. Архивное фото
КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Завод стальных конструкций "Кубань" в Армавире выпустил первую сотню железнодорожных вагонов благодаря краевой господдержке, всего за два года на предприятии планируется произвести порядка 1,7 тысячи вагонов, сообщил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.
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"Предприятие, созданное на производственной площадке Армавирского машиностроительного завода, наращивает мощности. В апреле завод получил сертификат на производство железнодорожных крытых вагонов и на сегодняшний день уже выпустил сто единиц такой продукции. Благодаря господдержке края предприятие прибрело новое оборудование. В ближайшие два года планируется выпустить порядка 1,7 тысячи вагонов", - передаёт краевая администрация слова Хмелько.
На Армавирском машиностроительном заводе (АМЗ) работают больше 500 человек. Это представители трудовых династий, а также молодые специалисты, выпускники кубанских вузов и организаций профессионального образования, рассказал руководитель предприятия Сергей Бойко.
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"Мы производим модели вагонов 11-9586 для перевозки различных грузов, требующих защиты от атмосферного влияния. Продукция имеет конкурентные показатели в модельном ряду и пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья… Перед коллективом завода поставлена цель – стать крупнейшим производителем железнодорожных вагонов в России", – отметил Бойко.
Армавирский машиностроительный завод начал работу в 1977 году. С 2019 по 2021 годы на предприятии сложилась кризисная ситуация. Завод признали банкротом. При поддержке минпромторга России, по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева был найден новый инвестор – завод стальных конструкций "Кубань". Соглашение о реализации проекта по модернизации производства заключили в 2022 году на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Объем капиталовложений в проект составил 210 миллионов рублей, добавляют в пресс-службе.