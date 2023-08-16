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В Краснодарском крае выпустили первую сотню железнодорожных вагонов - РИА Новости, 16.08.2023
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Краснодарский край
 
22:04 16.08.2023 (обновлено: 22:05 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/vagony-1890506936.html
В Краснодарском крае выпустили первую сотню железнодорожных вагонов
В Краснодарском крае выпустили первую сотню железнодорожных вагонов - РИА Новости, 16.08.2023
В Краснодарском крае выпустили первую сотню железнодорожных вагонов
Завод стальных конструкций "Кубань" в Армавире выпустил первую сотню железнодорожных вагонов благодаря краевой господдержке, всего за два года на предприятии... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T22:04
2023-08-16T22:05
краснодарский край
экономика
краснодарский край
технологии
армавир
россия
вениамин кондратьев
сергей бойко
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КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Завод стальных конструкций "Кубань" в Армавире выпустил первую сотню железнодорожных вагонов благодаря краевой господдержке, всего за два года на предприятии планируется произвести порядка 1,7 тысячи вагонов, сообщил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько. "Предприятие, созданное на производственной площадке Армавирского машиностроительного завода, наращивает мощности. В апреле завод получил сертификат на производство железнодорожных крытых вагонов и на сегодняшний день уже выпустил сто единиц такой продукции. Благодаря господдержке края предприятие прибрело новое оборудование. В ближайшие два года планируется выпустить порядка 1,7 тысячи вагонов", - передаёт краевая администрация слова Хмелько. На Армавирском машиностроительном заводе (АМЗ) работают больше 500 человек. Это представители трудовых династий, а также молодые специалисты, выпускники кубанских вузов и организаций профессионального образования, рассказал руководитель предприятия Сергей Бойко. "Мы производим модели вагонов 11-9586 для перевозки различных грузов, требующих защиты от атмосферного влияния. Продукция имеет конкурентные показатели в модельном ряду и пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья… Перед коллективом завода поставлена цель – стать крупнейшим производителем железнодорожных вагонов в России", – отметил Бойко. Армавирский машиностроительный завод начал работу в 1977 году. С 2019 по 2021 годы на предприятии сложилась кризисная ситуация. Завод признали банкротом. При поддержке минпромторга России, по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева был найден новый инвестор – завод стальных конструкций "Кубань". Соглашение о реализации проекта по модернизации производства заключили в 2022 году на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Объем капиталовложений в проект составил 210 миллионов рублей, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230810/konkurs-1889358101.html
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экономика, краснодарский край, технологии, армавир, россия, вениамин кондратьев, сергей бойко
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Технологии, Армавир, Россия, Вениамин Кондратьев, Сергей Бойко

В Краснодарском крае выпустили первую сотню железнодорожных вагонов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабочие собирают вагоны в рамно-кузовном цеху
Рабочие собирают вагоны в рамно-кузовном цеху - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Рабочие собирают вагоны в рамно-кузовном цеху. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Завод стальных конструкций "Кубань" в Армавире выпустил первую сотню железнодорожных вагонов благодаря краевой господдержке, всего за два года на предприятии планируется произвести порядка 1,7 тысячи вагонов, сообщил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.
«
"Предприятие, созданное на производственной площадке Армавирского машиностроительного завода, наращивает мощности. В апреле завод получил сертификат на производство железнодорожных крытых вагонов и на сегодняшний день уже выпустил сто единиц такой продукции. Благодаря господдержке края предприятие прибрело новое оборудование. В ближайшие два года планируется выпустить порядка 1,7 тысячи вагонов", - передаёт краевая администрация слова Хмелько.
На Армавирском машиностроительном заводе (АМЗ) работают больше 500 человек. Это представители трудовых династий, а также молодые специалисты, выпускники кубанских вузов и организаций профессионального образования, рассказал руководитель предприятия Сергей Бойко.
«
"Мы производим модели вагонов 11-9586 для перевозки различных грузов, требующих защиты от атмосферного влияния. Продукция имеет конкурентные показатели в модельном ряду и пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья… Перед коллективом завода поставлена цель – стать крупнейшим производителем железнодорожных вагонов в России", – отметил Бойко.
Армавирский машиностроительный завод начал работу в 1977 году. С 2019 по 2021 годы на предприятии сложилась кризисная ситуация. Завод признали банкротом. При поддержке минпромторга России, по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева был найден новый инвестор – завод стальных конструкций "Кубань". Соглашение о реализации проекта по модернизации производства заключили в 2022 году на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Объем капиталовложений в проект составил 210 миллионов рублей, добавляют в пресс-службе.
Краснодарский край
На Кубани НКО получат 20 млн рублей на реализацию полусотни проектов
10 августа, 18:37
 
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайТехнологииАрмавирРоссияВениамин КондратьевСергей Бойко
 
 
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