https://ria.ru/20230816/uralvagonzavod-1890369605.html

"Уралвагонзавод" создал модуль для уничтожения морских дронов

"Уралвагонзавод" создал модуль для уничтожения морских дронов - РИА Новости, 16.08.2023

"Уралвагонзавод" создал модуль для уничтожения морских дронов

НПО "Электромашина" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха") представило на форуме "Армия-2023" новый корабельный гиростабилизированный дистанционно-управляемый... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:12

2023-08-16T12:12

2023-08-16T12:32

безопасность

уралвагонзавод

ростех

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. НПО "Электромашина" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха") представило на форуме "Армия-2023" новый корабельный гиростабилизированный дистанционно-управляемый боевой модуль (БМ) "Нарвал", предназначенный для поражения надводных, береговых объектов, морских мин и обороны кораблей и катеров от морских и воздушных дронов, передает корреспондент РИА Новости с мест событий. "Модуль корабельный дистанционно-управляемый "Нарвал" предназначен для установки на легких катерах водоизмещением до 20 тонн в качестве основной или вспомогательной системы вооружения. БМ обеспечивает поиск и поражение легкобронированных целей и огневых средств, уничтожения живой силы противника, поражения низколетящих воздушных целей", - следует из описания модуля на стенде. Как уточнили специалисты УВЗ на стенде компании, в связи с возросшей актуальностью противодействия новым угрозам, "Нарвал" позволяет "эффективно бороться с бэзэкипажными катерами и надводными дронами". Основное вооружение комплекса - пулемет "Корд" калибра 12,7-мм. Для компенсации качки при волнении моря и стрельбе в движении "Нарвал" оснащен трехплоскостной гиростабилизацией прицельного комплекса и орудия, а также автоматом сопровождения цели. Прицельный комплекс состоит из дневной камеры, тепловизора и лазерного дальномера. Дополнительно предусмотрена установка метеостанции, комплекса кругового обзора, радаром с дальностью обнаружения до 600 метров, средствами обороны от высокоточного оружия. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230816/armiya-1890338711.html

https://ria.ru/20230816/armiya-1890349528.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевой модуль для уничтожения морских дронов на форуме "Армия" Боевой модуль для уничтожения морских дронов на форуме "Армия" 2023-08-16T12:12 true PT0M13S

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Дарья Буймова

безопасность, уралвагонзавод, ростех, форум "армия — 2023"