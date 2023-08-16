https://ria.ru/20230816/uralvagonzavod-1890369605.html
"Уралвагонзавод" создал модуль для уничтожения морских дронов
"Уралвагонзавод" создал модуль для уничтожения морских дронов - РИА Новости, 16.08.2023
"Уралвагонзавод" создал модуль для уничтожения морских дронов
НПО "Электромашина" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха") представило на форуме "Армия-2023" новый корабельный гиростабилизированный дистанционно-управляемый... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:12
2023-08-16T12:12
2023-08-16T12:32
безопасность
уралвагонзавод
ростех
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. НПО "Электромашина" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха") представило на форуме "Армия-2023" новый корабельный гиростабилизированный дистанционно-управляемый боевой модуль (БМ) "Нарвал", предназначенный для поражения надводных, береговых объектов, морских мин и обороны кораблей и катеров от морских и воздушных дронов, передает корреспондент РИА Новости с мест событий. "Модуль корабельный дистанционно-управляемый "Нарвал" предназначен для установки на легких катерах водоизмещением до 20 тонн в качестве основной или вспомогательной системы вооружения. БМ обеспечивает поиск и поражение легкобронированных целей и огневых средств, уничтожения живой силы противника, поражения низколетящих воздушных целей", - следует из описания модуля на стенде. Как уточнили специалисты УВЗ на стенде компании, в связи с возросшей актуальностью противодействия новым угрозам, "Нарвал" позволяет "эффективно бороться с бэзэкипажными катерами и надводными дронами". Основное вооружение комплекса - пулемет "Корд" калибра 12,7-мм. Для компенсации качки при волнении моря и стрельбе в движении "Нарвал" оснащен трехплоскостной гиростабилизацией прицельного комплекса и орудия, а также автоматом сопровождения цели. Прицельный комплекс состоит из дневной камеры, тепловизора и лазерного дальномера. Дополнительно предусмотрена установка метеостанции, комплекса кругового обзора, радаром с дальностью обнаружения до 600 метров, средствами обороны от высокоточного оружия. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
https://ria.ru/20230816/armiya-1890338711.html
https://ria.ru/20230816/armiya-1890349528.html
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7 495 645-6601
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890374842_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_14ed17dd8283c1bf6ff20364ed15c478.jpg
Боевой модуль для уничтожения морских дронов на форуме "Армия"
Боевой модуль для уничтожения морских дронов на форуме "Армия"
2023-08-16T12:12
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, уралвагонзавод, ростех, форум "армия — 2023"
Безопасность, Уралвагонзавод, Ростех, Форум "Армия — 2023"
"Уралвагонзавод" создал модуль для уничтожения морских дронов
"Уралвагонзавод" создал корабельный боевой модуль для уничтожения морских дронов
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. НПО "Электромашина" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха") представило на форуме "Армия-2023" новый корабельный гиростабилизированный дистанционно-управляемый боевой модуль (БМ) "Нарвал", предназначенный для поражения надводных, береговых объектов, морских мин и обороны кораблей и катеров от морских и воздушных дронов, передает корреспондент РИА Новости с мест событий.
"Модуль корабельный дистанционно-управляемый "Нарвал" предназначен для установки на легких катерах водоизмещением до 20 тонн в качестве основной или вспомогательной системы вооружения. БМ обеспечивает поиск и поражение легкобронированных целей и огневых средств, уничтожения живой силы противника, поражения низколетящих воздушных целей", - следует из описания модуля на стенде.
На "Армии" представили средства защиты техники от высокоточного оружия
Как уточнили специалисты УВЗ на стенде компании, в связи с возросшей актуальностью противодействия новым угрозам, "Нарвал" позволяет "эффективно бороться с бэзэкипажными катерами и надводными дронами".
Основное вооружение комплекса - пулемет "Корд" калибра 12,7-мм. Для компенсации качки при волнении моря и стрельбе в движении "Нарвал" оснащен трехплоскостной гиростабилизацией прицельного комплекса и орудия, а также автоматом сопровождения цели.
Прицельный комплекс состоит из дневной камеры, тепловизора и лазерного дальномера. Дополнительно предусмотрена установка метеостанции, комплекса кругового обзора, радаром с дальностью обнаружения до 600 метров, средствами обороны от высокоточного оружия.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
На "Армии" показали экспортный вариант комплекса средств связи для Су-57