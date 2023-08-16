https://ria.ru/20230816/ulitsy-1890466842.html

В Днепропетровске переименовали свыше двухсот улиц, связанных с Россией

В Днепропетровске переименовали свыше двухсот улиц, связанных с Россией - РИА Новости, 16.08.2023

В Днепропетровске переименовали свыше двухсот улиц, связанных с Россией

Власти Днепропетровска на Украине за полтора года в рамках "дерусификации" переименовали более двухсот улиц, названия которых были связаны с Россией и советским РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T18:26

2023-08-16T18:26

2023-08-16T18:26

украина

днепропетровск

россия

александр пушкин

борис филатов

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Власти Днепропетровска на Украине за полтора года в рамках "дерусификации" переименовали более двухсот улиц, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым, сообщает в среду городская мэрия. "Всего за почти полтора года… в Днепропетровске дерусифицировали наименования уже более двухсот улиц", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии. Мэр города Борис Филатов назвал переименование улиц "знаковым событием" и пообещал в дальнейшем продолжить "двигаться в этом направлении". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации". Украинский институт национальной памяти ранее опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий. Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который был сторонником Петра I, но во время Северной войны присягнул шведскому королю Карлу XII. В 2022 году власти Украины начали борьбу уже со всем, что, по их мнению, связано с Россией, и больше всего досталось памяти Александра Пушкина. Начало было положено на западе Украины со сносов памятников великому русскому поэту в Закарпатской и Львовской областях. Впоследствии по всей стране снесли десятки бюстов и монументов Пушкину.

https://ria.ru/20230816/ulitsa-1890411223.html

украина

днепропетровск

россия

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украина, днепропетровск, россия, александр пушкин, борис филатов