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В Днепропетровске переименовали свыше двухсот улиц, связанных с Россией - РИА Новости, 16.08.2023
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18:26 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/ulitsy-1890466842.html
В Днепропетровске переименовали свыше двухсот улиц, связанных с Россией
В Днепропетровске переименовали свыше двухсот улиц, связанных с Россией - РИА Новости, 16.08.2023
В Днепропетровске переименовали свыше двухсот улиц, связанных с Россией
Власти Днепропетровска на Украине за полтора года в рамках "дерусификации" переименовали более двухсот улиц, названия которых были связаны с Россией и советским РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:26
2023-08-16T18:26
украина
днепропетровск
россия
александр пушкин
борис филатов
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Власти Днепропетровска на Украине за полтора года в рамках "дерусификации" переименовали более двухсот улиц, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым, сообщает в среду городская мэрия. "Всего за почти полтора года… в Днепропетровске дерусифицировали наименования уже более двухсот улиц", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии. Мэр города Борис Филатов назвал переименование улиц "знаковым событием" и пообещал в дальнейшем продолжить "двигаться в этом направлении". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации". Украинский институт национальной памяти ранее опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий. Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который был сторонником Петра I, но во время Северной войны присягнул шведскому королю Карлу XII. В 2022 году власти Украины начали борьбу уже со всем, что, по их мнению, связано с Россией, и больше всего досталось памяти Александра Пушкина. Начало было положено на западе Украины со сносов памятников великому русскому поэту в Закарпатской и Львовской областях. Впоследствии по всей стране снесли десятки бюстов и монументов Пушкину.
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украина, днепропетровск, россия, александр пушкин, борис филатов
Украина, Днепропетровск, Россия, Александр Пушкин, Борис Филатов
В Днепропетровске переименовали свыше двухсот улиц, связанных с Россией

Власти Днепропетровска переименовали свыше двухсот связанных с Россией улиц

© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Власти Днепропетровска на Украине за полтора года в рамках "дерусификации" переименовали более двухсот улиц, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым, сообщает в среду городская мэрия.
"Всего за почти полтора года… в Днепропетровске дерусифицировали наименования уже более двухсот улиц", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.
Мэр города Борис Филатов назвал переименование улиц "знаковым событием" и пообещал в дальнейшем продолжить "двигаться в этом направлении".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации". Украинский институт национальной памяти ранее опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий.
Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который был сторонником Петра I, но во время Северной войны присягнул шведскому королю Карлу XII. В 2022 году власти Украины начали борьбу уже со всем, что, по их мнению, связано с Россией, и больше всего досталось памяти Александра Пушкина. Начало было положено на западе Украины со сносов памятников великому русскому поэту в Закарпатской и Львовской областях. Впоследствии по всей стране снесли десятки бюстов и монументов Пушкину.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В Киеве хотят переименовать улицу, названную в честь казачьего атамана
Вчера, 14:52
 
УкраинаДнепропетровскРоссияАлександр ПушкинБорис Филатов
 
 
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