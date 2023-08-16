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США передали Украине 50 вагонов для транспортировки зерна - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/ukraina-1890407526.html
США передали Украине 50 вагонов для транспортировки зерна
США передали Украине 50 вагонов для транспортировки зерна - РИА Новости, 16.08.2023
США передали Украине 50 вагонов для транспортировки зерна
Посол Соединенных Штатов Америки на Украине Бриджит Бринк заявила в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter), что Вашингтон передал Украине 50 вагонов для... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:37
2023-08-16T14:37
специальная военная операция на украине
экономика
украина
сша
бриджит бринк
зерновая сделка
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посол Соединенных Штатов Америки на Украине Бриджит Бринк заявила в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter), что Вашингтон передал Украине 50 вагонов для транспортировки зерна, тем самым помогая Киеву в создании альтернативных маршрутов экспорта зерна. Газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц ранее написала, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия "зерновой сделки". По ее данным, большая часть зерна будет отправляться по реке Дунай, а также через Черное море в близлежащие порты Румынии, далее - в другие пункты назначения. "На этой неделе мы доставили украинской компании "Нибулон" 50 вагонов для транспортировки зерна через (Агентство США по международному развитию – ред.) USAID, чтобы помочь транспортировать зерно в порты Дуная, откуда оно будет отправлено на мировые рынки", - написала посол. Она добавила, что тем самым США позволяют Украине "создавать и расширять альтернативные маршруты для экспорта", а также помогают "стабилизировать мировые цены на зерно и "накормить наиболее уязвимое население". Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230815/resursy-1890310679.html
https://ria.ru/20230808/sdelka-1888766210.html
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экономика, украина, сша, бриджит бринк, зерновая сделка
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, США, Бриджит Бринк, Зерновая сделка
США передали Украине 50 вагонов для транспортировки зерна

Посол США в Киеве Бринк сообщила о передаче 50 вагонов для транспортировки зерна

© Depositphotos.com / karnizzТоварные вагоны в Одесском порту
Товарные вагоны в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Depositphotos.com / karnizz
Товарные вагоны в Одесском порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посол Соединенных Штатов Америки на Украине Бриджит Бринк заявила в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter), что Вашингтон передал Украине 50 вагонов для транспортировки зерна, тем самым помогая Киеву в создании альтернативных маршрутов экспорта зерна.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц ранее написала, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия "зерновой сделки". По ее данным, большая часть зерна будет отправляться по реке Дунай, а также через Черное море в близлежащие порты Румынии, далее - в другие пункты назначения.
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"На этой неделе мы доставили украинской компании "Нибулон" 50 вагонов для транспортировки зерна через (Агентство США по международному развитию – ред.) USAID, чтобы помочь транспортировать зерно в порты Дуная, откуда оно будет отправлено на мировые рынки", - написала посол. Она добавила, что тем самым США позволяют Украине "создавать и расширять альтернативные маршруты для экспорта", а также помогают "стабилизировать мировые цены на зерно и "накормить наиболее уязвимое население".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаСШАБриджит БринкЗерновая сделка
 
 
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