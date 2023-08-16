https://ria.ru/20230816/ukraina-1890407526.html

США передали Украине 50 вагонов для транспортировки зерна

США передали Украине 50 вагонов для транспортировки зерна - РИА Новости, 16.08.2023

США передали Украине 50 вагонов для транспортировки зерна

Посол Соединенных Штатов Америки на Украине Бриджит Бринк заявила в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter), что Вашингтон передал Украине 50 вагонов для... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:37

2023-08-16T14:37

2023-08-16T14:37

специальная военная операция на украине

экономика

украина

сша

бриджит бринк

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150734/42/1507344246_0:217:3600:2242_1920x0_80_0_0_b379fbc75b4a0ba0bf1b920092e05a52.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посол Соединенных Штатов Америки на Украине Бриджит Бринк заявила в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter), что Вашингтон передал Украине 50 вагонов для транспортировки зерна, тем самым помогая Киеву в создании альтернативных маршрутов экспорта зерна. Газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц ранее написала, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия "зерновой сделки". По ее данным, большая часть зерна будет отправляться по реке Дунай, а также через Черное море в близлежащие порты Румынии, далее - в другие пункты назначения. "На этой неделе мы доставили украинской компании "Нибулон" 50 вагонов для транспортировки зерна через (Агентство США по международному развитию – ред.) USAID, чтобы помочь транспортировать зерно в порты Дуная, откуда оно будет отправлено на мировые рынки", - написала посол. Она добавила, что тем самым США позволяют Украине "создавать и расширять альтернативные маршруты для экспорта", а также помогают "стабилизировать мировые цены на зерно и "накормить наиболее уязвимое население". Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230815/resursy-1890310679.html

https://ria.ru/20230808/sdelka-1888766210.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, украина, сша, бриджит бринк, зерновая сделка