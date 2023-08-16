https://ria.ru/20230816/turisty-1890406645.html
На Кубани вышли на связь пропавшие в горах туристы, которых искали три дня
На Кубани вышли на связь пропавшие в горах туристы, которых искали три дня - РИА Новости, 16.08.2023
На Кубани вышли на связь пропавшие в горах туристы, которых искали три дня
Двое туристов, которые 5 августа ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону Красной Поляны и пропали, вышли на связь и сообщили свое... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:46
2023-08-16T14:46
2023-08-16T14:49
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Двое туристов, которые 5 августа ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону Красной Поляны и пропали, вышли на связь и сообщили свое местонахождение, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. "Потерявшиеся в горах Краснодарского края отец и сын живы. Туристы вышли на связь и сообщили свое местонахождение. Чувствуют себя хорошо, в медицинской помощи не нуждаются. Мужчины заблудились в тумане и потеряли тропу после перевала Чертовы ворота. Сейчас они возвращаются домой", – говорится в сообщении.В воскресенье в отряд к спасателям обратился родственник пропавших, он рассказал, что в поход мужчины отправились 5 августа, а вернуться должны были 11 числа. Последний раз они выходили на связь 8 августа с перевала Тхач. Уточнялось, что мужчине 60 лет, а его сыну 33 года. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что к поискам привлекался вертолет со второй группой спасателей. Сотрудники МЧС России высадились на склоне хребта Дзювя в районе истоков реки Бамбачки. Кроме того, спасатели провели визуальный поиск с воздуха: осмотрели нижнюю часть реки Уруштен до реки Лаба.
https://ria.ru/20230815/propavshie-1890168072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани вышли на связь пропавшие в горах туристы, которых искали три дня
МЧС сообщило, что пропавшие в горах на Кубани туристы вышли на связь