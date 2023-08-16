https://ria.ru/20230816/turisty-1890406645.html

На Кубани вышли на связь пропавшие в горах туристы, которых искали три дня

На Кубани вышли на связь пропавшие в горах туристы, которых искали три дня - РИА Новости, 16.08.2023

На Кубани вышли на связь пропавшие в горах туристы, которых искали три дня

Двое туристов, которые 5 августа ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону Красной Поляны и пропали, вышли на связь и сообщили свое... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:46

2023-08-16T14:46

2023-08-16T14:49

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Двое туристов, которые 5 августа ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону Красной Поляны и пропали, вышли на связь и сообщили свое местонахождение, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. "Потерявшиеся в горах Краснодарского края отец и сын живы. Туристы вышли на связь и сообщили свое местонахождение. Чувствуют себя хорошо, в медицинской помощи не нуждаются. Мужчины заблудились в тумане и потеряли тропу после перевала Чертовы ворота. Сейчас они возвращаются домой", – говорится в сообщении.В воскресенье в отряд к спасателям обратился родственник пропавших, он рассказал, что в поход мужчины отправились 5 августа, а вернуться должны были 11 числа. Последний раз они выходили на связь 8 августа с перевала Тхач. Уточнялось, что мужчине 60 лет, а его сыну 33 года. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что к поискам привлекался вертолет со второй группой спасателей. Сотрудники МЧС России высадились на склоне хребта Дзювя в районе истоков реки Бамбачки. Кроме того, спасатели провели визуальный поиск с воздуха: осмотрели нижнюю часть реки Уруштен до реки Лаба.

https://ria.ru/20230815/propavshie-1890168072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)