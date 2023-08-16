Рейтинг@Mail.ru
На Кубани вышли на связь пропавшие в горах туристы, которых искали три дня - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:46 16.08.2023 (обновлено: 14:49 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/turisty-1890406645.html
На Кубани вышли на связь пропавшие в горах туристы, которых искали три дня
На Кубани вышли на связь пропавшие в горах туристы, которых искали три дня - РИА Новости, 16.08.2023
На Кубани вышли на связь пропавшие в горах туристы, которых искали три дня
Двое туристов, которые 5 августа ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону Красной Поляны и пропали, вышли на связь и сообщили свое... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:46
2023-08-16T14:49
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582077577_0:94:1613:1001_1920x0_80_0_0_18f99937e274764373520c7ef8d4a127.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Двое туристов, которые 5 августа ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону Красной Поляны и пропали, вышли на связь и сообщили свое местонахождение, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. "Потерявшиеся в горах Краснодарского края отец и сын живы. Туристы вышли на связь и сообщили свое местонахождение. Чувствуют себя хорошо, в медицинской помощи не нуждаются. Мужчины заблудились в тумане и потеряли тропу после перевала Чертовы ворота. Сейчас они возвращаются домой", – говорится в сообщении.В воскресенье в отряд к спасателям обратился родственник пропавших, он рассказал, что в поход мужчины отправились 5 августа, а вернуться должны были 11 числа. Последний раз они выходили на связь 8 августа с перевала Тхач. Уточнялось, что мужчине 60 лет, а его сыну 33 года. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что к поискам привлекался вертолет со второй группой спасателей. Сотрудники МЧС России высадились на склоне хребта Дзювя в районе истоков реки Бамбачки. Кроме того, спасатели провели визуальный поиск с воздуха: осмотрели нижнюю часть реки Уруштен до реки Лаба.
https://ria.ru/20230815/propavshie-1890168072.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582077577_173:0:1613:1080_1920x0_80_0_0_4efad84db9757765e2098ddec17fefe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани вышли на связь пропавшие в горах туристы, которых искали три дня

МЧС сообщило, что пропавшие в горах на Кубани туристы вышли на связь

CC BY-SA 4.0 / Synaps-s / Гора Большой Тхач
Гора Большой Тхач - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Synaps-s /
Гора Большой Тхач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Двое туристов, которые 5 августа ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону Красной Поляны и пропали, вышли на связь и сообщили свое местонахождение, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"Потерявшиеся в горах Краснодарского края отец и сын живы. Туристы вышли на связь и сообщили свое местонахождение. Чувствуют себя хорошо, в медицинской помощи не нуждаются. Мужчины заблудились в тумане и потеряли тропу после перевала Чертовы ворота. Сейчас они возвращаются домой", – говорится в сообщении.
В воскресенье в отряд к спасателям обратился родственник пропавших, он рассказал, что в поход мужчины отправились 5 августа, а вернуться должны были 11 числа. Последний раз они выходили на связь 8 августа с перевала Тхач. Уточнялось, что мужчине 60 лет, а его сыну 33 года.
В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что к поискам привлекался вертолет со второй группой спасателей. Сотрудники МЧС России высадились на склоне хребта Дзювя в районе истоков реки Бамбачки. Кроме того, спасатели провели визуальный поиск с воздуха: осмотрели нижнюю часть реки Уруштен до реки Лаба.
Вид на горы в Майкопском районе в республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Спасатели второй день ищут отца с сыном, пропавших в горах на Кубани
Вчера, 12:18
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала