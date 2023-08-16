https://ria.ru/20230816/tinder-1890394292.html
Владельцу Tinder грозит штраф за повторный отказ в локализации данных
Владельцу Tinder грозит штраф за повторный отказ в локализации данных - РИА Новости, 16.08.2023
Владельцу Tinder грозит штраф за повторный отказ в локализации данных
Протокол за повторный отказ локализовать персональные данные россиян выписан на компанию Match Group, владеющую сервисом знакомств Tinder, ей грозит штраф до 18 РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:56
2023-08-16T13:56
2023-08-16T14:06
россия
технологии
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Протокол за повторный отказ локализовать персональные данные россиян выписан на компанию Match Group, владеющую сервисом знакомств Tinder, ей грозит штраф до 18 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в 422-м судебном участке Таганского района Москвы."К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района города Москвы поступил административный материал, составленный за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей в отношении Match Group LLC", - сказала собеседница агентства.Санкция ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ предусматривает штраф до 18 миллионов рублей.Аналогичный протокол зарегистрирован в суде в отношении стримингового сервиса Twitch.Tinder перестал работать в России 30 июня.Суд в июле 2022 года оштрафовал Match Group на 2 миллиона рублей за отказ локализовать персональные данные россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, максимальный штраф - 6 миллионов).Match Group - американская компания со штаб-квартирой в Далласе, владеет и управляет крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time и другие.
https://ria.ru/20230816/telegram-1890363535.html
https://ria.ru/20230630/tinder-1881413210.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии
Владельцу Tinder грозит штраф за повторный отказ в локализации данных
Суд рассмотрит протокол на владельца Tinder за отказ в локализации данных
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Протокол за повторный отказ локализовать персональные данные россиян выписан на компанию Match Group, владеющую сервисом знакомств Tinder, ей грозит штраф до 18 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в 422-м судебном участке Таганского района Москвы.
"К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района города Москвы поступил административный материал, составленный за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей в отношении Match Group LLC", - сказала собеседница агентства.
Санкция ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ
предусматривает штраф до 18 миллионов рублей.
Аналогичный протокол зарегистрирован в суде в отношении стримингового сервиса Twitch.
На Telegram составили протокол за отказ локализовать данные в России
Tinder перестал работать в России 30 июня.
Суд в июле 2022 года оштрафовал Match Group на 2 миллиона рублей за отказ локализовать персональные данные россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, максимальный штраф - 6 миллионов).
Match Group - американская компания со штаб-квартирой в Далласе
, владеет и управляет крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time и другие.
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