Владельцу Tinder грозит штраф за повторный отказ в локализации данных

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Протокол за повторный отказ локализовать персональные данные россиян выписан на компанию Match Group, владеющую сервисом знакомств Tinder, ей грозит штраф до 18 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в 422-м судебном участке Таганского района Москвы."К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района города Москвы поступил административный материал, составленный за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей в отношении Match Group LLC", - сказала собеседница агентства.Санкция ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ предусматривает штраф до 18 миллионов рублей.Аналогичный протокол зарегистрирован в суде в отношении стримингового сервиса Twitch.Tinder перестал работать в России 30 июня.Суд в июле 2022 года оштрафовал Match Group на 2 миллиона рублей за отказ локализовать персональные данные россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, максимальный штраф - 6 миллионов).Match Group - американская компания со штаб-квартирой в Далласе, владеет и управляет крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time и другие.

