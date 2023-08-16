https://ria.ru/20230816/tayvan-1890345537.html

На испытаниях в Тайване преждевременно взорвалась ракета ЗРК Patriot

На испытаниях в Тайване преждевременно взорвалась ракета ЗРК Patriot - РИА Новости, 16.08.2023

На испытаниях в Тайване преждевременно взорвалась ракета ЗРК Patriot

Начальник штаба ВВС Тайваня Цао Цзиньпин подтвердил, что ракета зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства во вторник преждевременно... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:20

2023-08-16T10:20

2023-08-16T10:20

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ПЕКИН, 16 авг – РИА Новости. Начальник штаба ВВС Тайваня Цао Цзиньпин подтвердил, что ракета зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства во вторник преждевременно взорвалась в воздухе во время учений на юге острова, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня. Цао Цзиньпин подтвердил, что в ходе учений американская ракета MIM-104F ЗРК Patriot преждевременно взорвалась в воздухе. По его словам, ВВС острова и специалисты Чжуншаньского института науки и технологии (NCSIST) все ещё изучают детали произошедшего, чтобы установить причину взрыва. Агентство отмечает, что это был первый случай, когда ракета ЗРК Patriot, купленная Тайванем в США, взорвалась сама по себе, прежде чем поразить намеченную цель во время испытаний, которые проводятся на Тайване каждые два года. Ранее сообщалось, что военные энтузиасты во вторник наблюдали за тем, что они назвали испытательным пуском двух ракет Patriot американского производства с военной базы Цзюпэн Чжуншаньского института науки и технологии (NCSIST) в городе Маньчжоу уезда Пиндун на юге Тайваня. При этом газета Liberty Times сообщила, что первая из запущенных ракет взорвалась в воздухе, а запуск второй прошел успешно. Это уже второй за месяц инцидент на базе Цзюпэн: так, 3 августа четыре человека получили ранения в результате возгорания на военной базе, где, в частности, испытывают ракетное вооружение.

https://ria.ru/20230815/raketa-1890248192.html

https://ria.ru/20230815/ukraina-1890299857.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, сша