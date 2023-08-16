Власти Судана открыли воздушное пространство на востоке страны
Власти Судана открыли воздушное пространство над восточными провинциями
© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум. Архивное фото
КАИР, 16 авг - РИА Новости. Управление гражданской авиации Судана заявило, что открыло воздушное пространство над восточными провинциями.
Воздушное пространство Судана было закрыто в середине апреля после начала вооруженных столкновений между армией и силами быстрого реагирования (СБР). Исключения были сделаны для самолетов с гуманитарной помощью и эвакуационных рейсов при условии их предварительного согласования с компетентными органами Судана.
«
"Управление гражданской авиации направило пилотам извещение (NOTAM) об открытии воздушного пространства для авиасообщения на восточных маршрутах страны (в восточном секторе) с 15 августа 2023 года", - говорится в заявлении управления, которое опубликовал международный аэропорт Хартума.
С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. В конце июля стороны конфликта прекратили переговоры, которые проходили с мая в саудовской Джидде. На прошлой неделе СБР заявили, что полностью контролируют провинцию Центральный Дарфур на западе страны.
По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), более 3 миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, 926 тысяч покинули страну с начала конфликта. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.