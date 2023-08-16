https://ria.ru/20230816/strategiya-1890500322.html

ЕС надо прояснить стратегию по Украине, заявил Саркози

ЕС надо прояснить стратегию по Украине, заявил Саркози - РИА Новости, 16.08.2023

ЕС надо прояснить стратегию по Украине, заявил Саркози

ЕС не может более придерживаться идеи "вести войну, не вступая в нее" и должен встать на путь дипломатии, а не следовать интересам США, затягивая конфликт на... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T20:51

2023-08-16T20:51

2023-08-16T20:51

россия

владимир путин

евросоюз

нато

николя саркози

украина

европа

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 16 авг – РИА Новости. ЕС не может более придерживаться идеи "вести войну, не вступая в нее" и должен встать на путь дипломатии, а не следовать интересам США, затягивая конфликт на Украине, заявил бывший президент Франции Николя Саркози. "Необходимо взять на себя смелость и выйти из этого тупика, потому как в этом плане интересы Европы не совпадают с интересами американцев. Мы не можем придерживаться странной идеи "вести войну, не вступая в нее". Мы должны прояснить нашу стратегию, особенно если конфликт затянется. Дипломатия, дискуссия, переговоры остаются единственным способом найти приемлемое решение. Без компромисса ничего невозможно, мы сталкиваемся с риском, что ситуация может ухудшиться в любой момент. Эта пыль в глаза может иметь сомнительные последствия", - заявил политик в интервью изданию Figaro. Он отметил, что намерение президента Франции Эммануэля Макрона поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным "было хорошим". "Но он не довел его до конца, во многом - из-за давления стран Восточной Европы. Мне говорят, что Путин больше не тот, каким я его знал. Но я в этом сомневаюсь. Я говорил с ним десятки раз, он не нерационален", - отметил политик. Саркози подчеркнул, что у него были "глубокие разногласия" с Путиным, однако указал на необходимость найти пути для диалога. "Русские - славяне, они отличаются от нас. Переговоры всегда были непростые, было много недопонимания в ходе нашей совместной истории. Но, несмотря на это, мы нуждаемся в русских, а они нуждаются в нас… Необходимо двигаться вперед и найти пути выхода. Россия – сосед Европы и им останется", - сказал он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230816/mesto-1890499303.html

https://ria.ru/20230816/krym-1890498403.html

россия

украина

европа

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россия, владимир путин, евросоюз, нато, николя саркози, украина, европа, эммануэль макрон