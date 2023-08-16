Собянин рассказал о бойцах из Москвы в зоне спецоперации
Собянин: около 45 тысяч москвичей воюют в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Около 45 тысяч москвичей сражаются в зоне специальной военной операции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках открытого диалога "Город для жизни" на всероссийском форуме "Территория смыслов".
"По мобилизации из Москвы ушло около 20 тысяч человек, контрактников и добровольцев ушло тоже около 20 тысяч. Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва вообще военный город, но я думаю, не меньше 5 тысяч. То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО", - заявил он.
Собянин, который в качестве главы комиссии Госсовета координирует работу регионов по линии территориальной обороны в условиях спецоперации, также отметил, что "Москва в строительстве оборонительных сооружений в зоне СВО сделала столько, сколько сделали все остальные регионы вместе взятые". Кроме того, объем помощи, который столица оказывает Донбассу, а также Севастополю и Крыму, "равен тому, сколько все субъекты Российской Федерации помогают этим регионам".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ..