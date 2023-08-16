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Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 16.08.2023 (обновлено: 14:34 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890402874.html
Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.08.2023
Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила до 55 украинских военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили в среду в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:22
2023-08-16T14:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила до 55 украинских военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890400593.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: российские военные отразили атаку ВСУ в районе Кузьмино в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила до 55 украинских военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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