https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890402874.html

Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.08.2023

Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила до 55 украинских военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили в среду в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:22

2023-08-16T14:22

2023-08-16T14:34

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила до 55 украинских военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890400593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины