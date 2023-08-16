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ВС России уничтожили более 140 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 16.08.2023 (обновлено: 14:25 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890400593.html
ВС России уничтожили более 140 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили более 140 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.08.2023
ВС России уничтожили более 140 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка войск "Восток" ВС РФ на южно-донецком направлении в районе Старомайорского в ДНР за сутки уничтожила до 140 военнослужащих ВСУ и 9 единиц техники,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:15
2023-08-16T14:25
специальная военная операция на украине
россия
сша
безопасность
старомайорское
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Группировка войск "Восток" ВС РФ на южно-донецком направлении в районе Старомайорского в ДНР за сутки уничтожила до 140 военнослужащих ВСУ и 9 единиц техники, включая одну американскую самоходную гаубицу М109 Paladin, сообщили в среду в Минобороны России."На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено комплексное огневое поражение противнику в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили более 140 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230816/poteri-1890400467.html
россия
сша
старомайорское
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россия, сша, безопасность, старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили более 140 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили 140 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Группировка войск "Восток" ВС РФ на южно-донецком направлении в районе Старомайорского в ДНР за сутки уничтожила до 140 военнослужащих ВСУ и 9 единиц техники, включая одну американскую самоходную гаубицу М109 Paladin, сообщили в среду в Минобороны России.
"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено комплексное огневое поражение противнику в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили более 140 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США", - сообщили в ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении
14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАБезопасностьСтаромайорскоеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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