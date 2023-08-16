https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890400593.html
ВС России уничтожили более 140 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили более 140 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.08.2023
ВС России уничтожили более 140 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка войск "Восток" ВС РФ на южно-донецком направлении в районе Старомайорского в ДНР за сутки уничтожила до 140 военнослужащих ВСУ и 9 единиц техники,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:15
2023-08-16T14:15
2023-08-16T14:25
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Группировка войск "Восток" ВС РФ на южно-донецком направлении в районе Старомайорского в ДНР за сутки уничтожила до 140 военнослужащих ВСУ и 9 единиц техники, включая одну американскую самоходную гаубицу М109 Paladin, сообщили в среду в Минобороны России."На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено комплексное огневое поражение противнику в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили более 140 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230816/poteri-1890400467.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, безопасность, старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили более 140 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили 140 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Группировка войск "Восток" ВС РФ на южно-донецком направлении в районе Старомайорского в ДНР за сутки уничтожила до 140 военнослужащих ВСУ и 9 единиц техники, включая одну американскую самоходную гаубицу М109 Paladin, сообщили в среду в Минобороны России.
"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено комплексное огневое поражение противнику в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили более 140 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США", - сообщили в ведомстве.
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении