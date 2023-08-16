https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890400593.html

ВС России уничтожили более 140 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили более 140 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.08.2023

ВС России уничтожили более 140 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка войск "Восток" ВС РФ на южно-донецком направлении в районе Старомайорского в ДНР за сутки уничтожила до 140 военнослужащих ВСУ и 9 единиц техники,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:15

2023-08-16T14:15

2023-08-16T14:25

специальная военная операция на украине

россия

сша

безопасность

старомайорское

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Группировка войск "Восток" ВС РФ на южно-донецком направлении в районе Старомайорского в ДНР за сутки уничтожила до 140 военнослужащих ВСУ и 9 единиц техники, включая одну американскую самоходную гаубицу М109 Paladin, сообщили в среду в Минобороны России."На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено комплексное огневое поражение противнику в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили более 140 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230816/poteri-1890400467.html

россия

сша

старомайорское

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, безопасность, старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины