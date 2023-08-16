Рейтинг@Mail.ru
ФСБ выявила жителя Ангарска, работающего на Киев - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 16.08.2023 (обновлено: 08:53 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/shpionazh-1890333093.html
ФСБ выявила жителя Ангарска, работающего на Киев
ФСБ выявила жителя Ангарска, работающего на Киев - РИА Новости, 16.08.2023
ФСБ выявила жителя Ангарска, работающего на Киев
В Ангарске ФСБ пресекла деятельность сотрудника одного из предприятий, работающего на украинские спецслужбы, сообщило управление ведомства по Иркутской области. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T08:21
2023-08-16T08:53
иркутская область
россия
ангарск
министерство обороны украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15ddbf709b8dc43ee093d60bef3c9d69.jpg
ИРКУТСК, 16 авг — РИА Новости. В Ангарске ФСБ пресекла деятельность сотрудника одного из предприятий, работающего на украинские спецслужбы, сообщило управление ведомства по Иркутской области. "Установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции", — говорится в сообщении. Затем он планировал передать полученную информацию в Главное управление разведки Минобороны Украины.Задержанный также распространял листовки, дискредитирующие использование российской армии для защиты страны и ее граждан. Против злоумышленника возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html
https://ria.ru/20230620/shpion-1879282583.html
иркутская область
россия
ангарск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_eeab6f38b41ae18d8bc5cb217aa8288e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутская область, россия, ангарск, министерство обороны украины, безопасность
Иркутская область, Россия, Ангарск, Министерство обороны Украины, Безопасность
ФСБ выявила жителя Ангарска, работающего на Киев

ФСБ заподозрила жителя Ангарска в работе на украинскую разведку

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 16 авг — РИА Новости. В Ангарске ФСБ пресекла деятельность сотрудника одного из предприятий, работающего на украинские спецслужбы, сообщило управление ведомства по Иркутской области.
"Установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции", — говорится в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
ФСБ показала видео задержания украинского шпиона в Самарской области
10 августа, 10:52
Затем он планировал передать полученную информацию в Главное управление разведки Минобороны Украины.
Задержанный также распространял листовки, дискредитирующие использование российской армии для защиты страны и ее граждан.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Задержание украинского агента сотрудниками ФСБ
ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
20 июня, 09:46
 
Иркутская областьРоссияАнгарскМинистерство обороны УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала