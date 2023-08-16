https://ria.ru/20230816/shpionazh-1890333093.html
ФСБ выявила жителя Ангарска, работающего на Киев
ФСБ выявила жителя Ангарска, работающего на Киев - РИА Новости, 16.08.2023
ФСБ выявила жителя Ангарска, работающего на Киев
В Ангарске ФСБ пресекла деятельность сотрудника одного из предприятий, работающего на украинские спецслужбы, сообщило управление ведомства по Иркутской области. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T08:21
2023-08-16T08:21
2023-08-16T08:53
иркутская область
россия
ангарск
министерство обороны украины
безопасность
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ИРКУТСК, 16 авг — РИА Новости. В Ангарске ФСБ пресекла деятельность сотрудника одного из предприятий, работающего на украинские спецслужбы, сообщило управление ведомства по Иркутской области. "Установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции", — говорится в сообщении. Затем он планировал передать полученную информацию в Главное управление разведки Минобороны Украины.Задержанный также распространял листовки, дискредитирующие использование российской армии для защиты страны и ее граждан. Против злоумышленника возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иркутская область, россия, ангарск, министерство обороны украины, безопасность
Иркутская область, Россия, Ангарск, Министерство обороны Украины, Безопасность
ФСБ выявила жителя Ангарска, работающего на Киев
ФСБ заподозрила жителя Ангарска в работе на украинскую разведку
ИРКУТСК, 16 авг — РИА Новости. В Ангарске ФСБ пресекла деятельность сотрудника одного из предприятий, работающего на украинские спецслужбы, сообщило управление ведомства по Иркутской области.
"Установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции", — говорится в сообщении.
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Затем он планировал передать полученную информацию в Главное управление разведки Минобороны Украины.
Задержанный также распространял листовки, дискредитирующие использование российской армии для защиты страны и ее граждан.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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