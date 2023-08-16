https://ria.ru/20230816/shpionazh-1890333093.html

ФСБ выявила жителя Ангарска, работающего на Киев

ФСБ выявила жителя Ангарска, работающего на Киев - РИА Новости, 16.08.2023

ФСБ выявила жителя Ангарска, работающего на Киев

В Ангарске ФСБ пресекла деятельность сотрудника одного из предприятий, работающего на украинские спецслужбы, сообщило управление ведомства по Иркутской области. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T08:21

2023-08-16T08:21

2023-08-16T08:53

иркутская область

россия

ангарск

министерство обороны украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15ddbf709b8dc43ee093d60bef3c9d69.jpg

ИРКУТСК, 16 авг — РИА Новости. В Ангарске ФСБ пресекла деятельность сотрудника одного из предприятий, работающего на украинские спецслужбы, сообщило управление ведомства по Иркутской области. "Установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции", — говорится в сообщении. Затем он планировал передать полученную информацию в Главное управление разведки Минобороны Украины.Задержанный также распространял листовки, дискредитирующие использование российской армии для защиты страны и ее граждан. Против злоумышленника возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html

https://ria.ru/20230620/shpion-1879282583.html

иркутская область

россия

ангарск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иркутская область, россия, ангарск, министерство обороны украины, безопасность