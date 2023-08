https://ria.ru/20230816/sertifikat-1890445084.html

Компания "БИТ" из Твери получила сертификат "Сделано в России"

Компания "БИТ" из Твери получила сертификат "Сделано в России"

Тверская компания "Биомедицинские инновационные технологии" получила сертификат "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр.

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Тверская компания "Биомедицинские инновационные технологии" получила сертификат "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр."Маркировка "Сделано в России" поможет повысить узнаваемость и нарастить присутствие на внешних рынках, говорят в компании", - отмечает РЭЦ.Предприятие НПО "БИТ" ("Биомедицинские инновационные технологии"), которое специализируется на разработке и производстве продуктов для диетического, профилактического, лечебного, спортивного и детского питания, биологически активных добавок и косметических средств, работает в Медновском сельском поселении Тверской области. Ее в 2005 году основал Анатолий Хитров.На экспорт компания ООО НПО "БИТ" решила выйти в 2014 году, а партнеров чаще всего ищет на международных выставках. Так, недавно продукция БИТ выставлялась на 27-ой выставке VietFood & Beverage 2023 в Хошимине и вызвала большой интерес у потенциальных покупателей.Сейчас, спустя почти 20 лет, БИТ – одна из немногих российских компаний в отрасли, которая самостоятельно добывает сырье в экологически чистых районах Белого моря в Карелии, использует его в собственном производстве и экспортирует в 47 стран, включая Китай, Мексику, Израиль, Сербию, страны СНГ, Грузию, Румынию, Молдавию и Азербайджан. Доля экспорта в выручке - 35% по состоянию на 2022 год.В этом году НПО "БИТ" решили получить добровольный сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность".Сертификат Made in Russia нужен для повышения узнаваемости компании и формирования ее имиджа, а также для увеличения присутствия на международных рынках, говорят в компании. Сертификат будет свидетельствовать о высоком качестве и соответствии продукции мировым стандартам, уверены в "БИТ". Компания планирует использовать значок-"птичку" Made in Russia в странах, где он уже давно считается знаком качества."Мы благодарны Российскому экспортному центру, а также Нижегородскому ЦСМ, партнеру программы сертификации "Сделано в России", за предоставленную нам возможность. Сертификат Made in Russia для нас это визитная карточка, подтверждающая высокое качество и надежность наших биомедицинских инновационных технологий. Мы гордимся тем, что наши продукты создаются на территории России и отвечают самым высоким стандартам качества. Этот сертификат демонстрирует нашу приверженность локальному производству, а также способствует укреплению доверия потребителей к нашей компании и продукции. Мы с уверенностью можем заявить, что наши инновационные решения, помеченные сертификатом Made in Russia, являются гордостью отечественной науки и началом новой эры в развитии биомедицины", - сказал Хитров.Сейчас "Биомедицинские инновационные технологии" работают над открытием новых рынков и наращиванием поставок и уверены, что "Птичка" "Сделано в России" им в этом поможет.

