https://ria.ru/20230816/salmonella-1890452144.html
В Австрии наблюдаются вспышки сальмонеллы
В Австрии наблюдаются вспышки сальмонеллы - РИА Новости, 16.08.2023
В Австрии наблюдаются вспышки сальмонеллы
Вспышки сальмонеллы наблюдаются во всех федеральных землях Австрии, кроме Тироля, она, вероятно, связана с употреблением в пищу кебаба из куриного мяса из... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:29
2023-08-16T17:29
2023-08-16T17:29
в мире
австрия
польша
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33151/15/331511560_0:199:4474:2716_1920x0_80_0_0_8e4df047e6eaa8a69c6998eba6561eb5.jpg
ВЕНА, 16 авг - РИА Новости. Вспышки сальмонеллы наблюдаются во всех федеральных землях Австрии, кроме Тироля, она, вероятно, связана с употреблением в пищу кебаба из куриного мяса из Польши, погиб один человек, зафиксированы десятки заболевших, сообщает Австрийское агентство по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (AGES). "В настоящее время в Австрии наблюдаются вспышки пищевых инфекций, которые, вероятно, связаны с зараженными сальмонеллой мясом курицы из Польши, которое использовалось для изготовления кебаба на вертеле. В общей сложности заболело 27 человек во всех федеральных землях, кроме Тироля", - говорится в релизе AGES. Уточняется, что, начиная с февраля 2023 года, четырнадцать человек в возрасте от 10 до 64 лет в Австрии заболели специфическим штаммом сальмонеллы - Salmonella Enteritidis ST11 CT9791. Последний известный случай такого заболевания в стране был зарегистрирован в мае 2023 года. Другая вспышка также связана с сальмонеллой (Salmonella Enteritidis ST11 CT13755). Инфекция была обнаружена с апреля у семерых человек в возрасте от пяти до 63 лет, один 63-летний житель федеральной земли Каринтия умер. Последний известный случай заболевания был зафиксирован в начале июля. Отмечается, что другой штамма сальмонеллы (Salmonella Enteritidis ST11 CT2114) был обнаружен у шести человек в Австрии в возрасте от семи до 75 лет. Агентство отмечает, что расследование этих вспышек пищевых заболеваний проводится в тесном сотрудничестве между AGES, Министерством здравоохранения и соответствующими компетентными властями федеральных земель.
https://ria.ru/20230623/salmonella-1880053943.html
https://ria.ru/20230620/shaurma-1879330998.html
австрия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33151/15/331511560_294:0:4181:2915_1920x0_80_0_0_2f77be253a2611c21b71af393e481914.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, польша, здоровье - общество
В мире, Австрия, Польша, Здоровье - Общество
В Австрии наблюдаются вспышки сальмонеллы
Австрийское агентство по здравоохранению сообщило о вспышках сальмонеллы
ВЕНА, 16 авг - РИА Новости.
Вспышки сальмонеллы наблюдаются во всех федеральных землях Австрии, кроме Тироля, она, вероятно, связана с употреблением в пищу кебаба из куриного мяса из Польши, погиб один человек, зафиксированы десятки заболевших, сообщает
Австрийское агентство по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (AGES).
«
"В настоящее время в Австрии наблюдаются вспышки пищевых инфекций, которые, вероятно, связаны с зараженными сальмонеллой мясом курицы из Польши, которое использовалось для изготовления кебаба на вертеле. В общей сложности заболело 27 человек во всех федеральных землях, кроме Тироля", - говорится в релизе AGES.
В мясных изделиях предприятия Челябинской области нашли сальмонеллу
Уточняется, что, начиная с февраля 2023 года, четырнадцать человек в возрасте от 10 до 64 лет в Австрии заболели специфическим штаммом сальмонеллы - Salmonella Enteritidis ST11 CT9791. Последний известный случай такого заболевания в стране был зарегистрирован в мае 2023 года.
Другая вспышка также связана с сальмонеллой (Salmonella Enteritidis ST11 CT13755). Инфекция была обнаружена с апреля у семерых человек в возрасте от пяти до 63 лет, один 63-летний житель федеральной земли Каринтия умер. Последний известный случай заболевания был зафиксирован в начале июля.
Отмечается, что другой штамма сальмонеллы (Salmonella Enteritidis ST11 CT2114) был обнаружен у шести человек в Австрии в возрасте от семи до 75 лет.
Агентство отмечает, что расследование этих вспышек пищевых заболеваний проводится в тесном сотрудничестве между AGES, Министерством здравоохранения и соответствующими компетентными властями федеральных земель.
Число отравившихся шаурмой с сальмонеллой в Братске выросло до 103