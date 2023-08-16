https://ria.ru/20230816/salmonella-1890452144.html

В Австрии наблюдаются вспышки сальмонеллы

В Австрии наблюдаются вспышки сальмонеллы - РИА Новости, 16.08.2023

В Австрии наблюдаются вспышки сальмонеллы

Вспышки сальмонеллы наблюдаются во всех федеральных землях Австрии, кроме Тироля, она, вероятно, связана с употреблением в пищу кебаба из куриного мяса из... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:29

2023-08-16T17:29

2023-08-16T17:29

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ВЕНА, 16 авг - РИА Новости. Вспышки сальмонеллы наблюдаются во всех федеральных землях Австрии, кроме Тироля, она, вероятно, связана с употреблением в пищу кебаба из куриного мяса из Польши, погиб один человек, зафиксированы десятки заболевших, сообщает Австрийское агентство по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (AGES). "В настоящее время в Австрии наблюдаются вспышки пищевых инфекций, которые, вероятно, связаны с зараженными сальмонеллой мясом курицы из Польши, которое использовалось для изготовления кебаба на вертеле. В общей сложности заболело 27 человек во всех федеральных землях, кроме Тироля", - говорится в релизе AGES. Уточняется, что, начиная с февраля 2023 года, четырнадцать человек в возрасте от 10 до 64 лет в Австрии заболели специфическим штаммом сальмонеллы - Salmonella Enteritidis ST11 CT9791. Последний известный случай такого заболевания в стране был зарегистрирован в мае 2023 года. Другая вспышка также связана с сальмонеллой (Salmonella Enteritidis ST11 CT13755). Инфекция была обнаружена с апреля у семерых человек в возрасте от пяти до 63 лет, один 63-летний житель федеральной земли Каринтия умер. Последний известный случай заболевания был зафиксирован в начале июля. Отмечается, что другой штамма сальмонеллы (Salmonella Enteritidis ST11 CT2114) был обнаружен у шести человек в Австрии в возрасте от семи до 75 лет. Агентство отмечает, что расследование этих вспышек пищевых заболеваний проводится в тесном сотрудничестве между AGES, Министерством здравоохранения и соответствующими компетентными властями федеральных земель.

https://ria.ru/20230623/salmonella-1880053943.html

https://ria.ru/20230620/shaurma-1879330998.html

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в мире, австрия, польша, здоровье - общество