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Путин поручил подумать, как стимулировать потребление рыбы в России
Путин поручил подумать, как стимулировать потребление рыбы в России - РИА Новости, 16.08.2023
Путин поручил подумать, как стимулировать потребление рыбы в России
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать под созданием комплекса мер по стимулированию потребления рыбной продукции в России. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:58
2023-08-16T17:58
2023-08-16T18:45
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать под созданием комплекса мер по стимулированию потребления рыбной продукции в России."Подумать над созданием системы мер, комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции, конечно, нужно, и нужно это сделать, безусловно", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.С идеей популяризировать потребление рыбы у россиян выступил глава Камчатки Владимир Солодов, вспомнив о "рыбных четвергах" в Советской Союзе. Президент отреагировал на предложение."Вы вспомнили "рыбные четверги" в Советском Союзе, но я не думаю, что решения тогда властей соответствующих были продиктованы желанием выполнить рекомендации Минздрава и сбалансировать питание советских граждан. Скорее всего, это было вызвано нехваткой мясных продуктов в торговых сетях. Ну и производство их было недостаточным", - сказал он, согласившись в целом в необходимости мер для стимулирования потребления рыбной продукции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил подумать, как стимулировать потребление рыбы в России
Путин предложил выработать комплекс мер по стимулированию потребления рыбы
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать под созданием комплекса мер по стимулированию потребления рыбной продукции в России.
"Подумать над созданием системы мер, комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции, конечно, нужно, и нужно это сделать, безусловно", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
С идеей популяризировать потребление рыбы у россиян выступил глава Камчатки Владимир Солодов
, вспомнив о "рыбных четвергах" в Советской Союзе. Президент отреагировал на предложение.
"Вы вспомнили "рыбные четверги" в Советском Союзе, но я не думаю, что решения тогда властей соответствующих были продиктованы желанием выполнить рекомендации Минздрава и сбалансировать питание советских граждан. Скорее всего, это было вызвано нехваткой мясных продуктов в торговых сетях. Ну и производство их было недостаточным", - сказал он, согласившись в целом в необходимости мер для стимулирования потребления рыбной продукции.
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