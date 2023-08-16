https://ria.ru/20230816/ryba-1890460181.html

Путин поручил подумать, как стимулировать потребление рыбы в России

Путин поручил подумать, как стимулировать потребление рыбы в России - РИА Новости, 16.08.2023

Путин поручил подумать, как стимулировать потребление рыбы в России

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать под созданием комплекса мер по стимулированию потребления рыбной продукции в России. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:58

2023-08-16T17:58

2023-08-16T18:45

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать под созданием комплекса мер по стимулированию потребления рыбной продукции в России."Подумать над созданием системы мер, комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции, конечно, нужно, и нужно это сделать, безусловно", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.С идеей популяризировать потребление рыбы у россиян выступил глава Камчатки Владимир Солодов, вспомнив о "рыбных четвергах" в Советской Союзе. Президент отреагировал на предложение."Вы вспомнили "рыбные четверги" в Советском Союзе, но я не думаю, что решения тогда властей соответствующих были продиктованы желанием выполнить рекомендации Минздрава и сбалансировать питание советских граждан. Скорее всего, это было вызвано нехваткой мясных продуктов в торговых сетях. Ну и производство их было недостаточным", - сказал он, согласившись в целом в необходимости мер для стимулирования потребления рыбной продукции.

https://ria.ru/20230506/retsepty-1870002687.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин