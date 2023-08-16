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Еще две компании стали резидентами нижегородской "Квантовой долины" - РИА Новости, 16.08.2023
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Нижегородская область
 
13:07 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/rezidenty-1890382923.html
Еще две компании стали резидентами нижегородской "Квантовой долины"
Еще две компании стали резидентами нижегородской "Квантовой долины" - РИА Новости, 16.08.2023
Еще две компании стали резидентами нижегородской "Квантовой долины"
Еще две компании получили статус резидентов инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:07
2023-08-16T13:07
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Еще две компании получили статус резидентов инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Одна из компаний - "Промтехника-Приволжье" - занимается разработкой и производством промышленных роботов для сельского хозяйства, вторая - "Растрим НН" - сбором, обработкой и утилизацией отходов. "Мы грамотно встроились в федеральную повестку развития территорий с особыми налоговыми режимами с упором на инновации. Задел для их наполнения сформирован внушительный – на сопровождении Нижегородского НОЦ находится более 120 научно-технологических проектов. Его логичное продолжение и пока еще достаточно редкий для страны режим ИНТЦ уже пользуется популярностью – статус резидента получили 17 компаний", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Резидент компании "Промтехника-Приволжье" реализует в "Квантовой долине" проект по разработке технологии производства линейки доильных установок поточно-группового типа, объем инвестиций составит 120 миллионов рублей, будет создано 66 рабочих мест. Компания "Растрим НН" готовит к реализации проект по утилизации отходов с получением материалов для ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и рекультивации полигонов. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что поддержка разработчиков новых технологий сейчас имеет стратегическое значение. "Задача, поставленная президентом, – достижение суверенитета в этой области. Это, в том числе, вопрос экономического развития. ИНТЦ – серьезный инструмент, который позволяет существенно снизить расходы на ведение научной деятельности, и однозначно с каждым годом он будет использоваться все интенсивнее", - сказал замгубернатора. "Квантовая долина" является единственным инновационным научно-технологическим центром в Приволжском федеральном округе.
https://ria.ru/20230815/rasselenie-1890276738.html
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нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин

Еще две компании стали резидентами нижегородской "Квантовой долины"

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Еще две компании получили статус резидентов инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Одна из компаний - "Промтехника-Приволжье" - занимается разработкой и производством промышленных роботов для сельского хозяйства, вторая - "Растрим НН" - сбором, обработкой и утилизацией отходов.
"Мы грамотно встроились в федеральную повестку развития территорий с особыми налоговыми режимами с упором на инновации. Задел для их наполнения сформирован внушительный – на сопровождении Нижегородского НОЦ находится более 120 научно-технологических проектов. Его логичное продолжение и пока еще достаточно редкий для страны режим ИНТЦ уже пользуется популярностью – статус резидента получили 17 компаний", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Резидент компании "Промтехника-Приволжье" реализует в "Квантовой долине" проект по разработке технологии производства линейки доильных установок поточно-группового типа, объем инвестиций составит 120 миллионов рублей, будет создано 66 рабочих мест. Компания "Растрим НН" готовит к реализации проект по утилизации отходов с получением материалов для ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и рекультивации полигонов.
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Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что поддержка разработчиков новых технологий сейчас имеет стратегическое значение. "Задача, поставленная президентом, – достижение суверенитета в этой области. Это, в том числе, вопрос экономического развития. ИНТЦ – серьезный инструмент, который позволяет существенно снизить расходы на ведение научной деятельности, и однозначно с каждым годом он будет использоваться все интенсивнее", - сказал замгубернатора.
"Квантовая долина" является единственным инновационным научно-технологическим центром в Приволжском федеральном округе.
 
Нижегородская областьНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
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