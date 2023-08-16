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Ефимов: участки бывшей промзоны "Прожектор" реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 16.08.2023
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10:10 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/reorganizatsiya-1890282896.html
Ефимов: участки бывшей промзоны "Прожектор" реорганизуют по программе КРТ
Ефимов: участки бывшей промзоны "Прожектор" реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 16.08.2023
Ефимов: участки бывшей промзоны "Прожектор" реорганизуют по программе КРТ
В московском районе Перово подлежат редевелопменту два участка бывшей промышленной зоны "Прожектор" по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:10
2023-08-16T10:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В московском районе Перово подлежат редевелопменту два участка бывшей промышленной зоны "Прожектор" по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Общая площадь участков превышает двадцать пять гектаров. На сайте московской мэрии опубликован проект решения."Объем вложений в реализацию проекта оценивается в 55 миллиардов рублей. В новом городском квартале появится свыше 1,7 тысячи рабочих мест", - отметил вице-мэр Москвы, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В пресс-службе добавили, что застройка займет общую площадь, превышающую 411 тысяч "квадратов". Новые общественно-деловые и жилые здания появятся на месте, где раньше размещались устаревшие склады и заброшенные объекты.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что по программе КРТ запланировано построить 312 тысяч "квадратов" жилых зданий в рамках программы реновации, и общественно-деловые объекты общей площадью 99 тысяч "квадратов"."Здесь планируется построить поликлинику на 350 посещений в смену, 3 детсада для 825 воспитанников и 2 школы, которые смогут посещать более 2 тысяч учеников. В рамках реализации проекта также появится ТРЦ с ФОК площадью 20 тысяч квадратных метров", – сказал Гаман, слова которого приводит пресс-служба.Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что одной из основных задач, которая стоит перед Москвой по реализации программы комплексного развития территорий, является создание разнообразной среды."Создавая условия для труда и жизни, мы возвращаем активность в районы, которые в какой-то период стали приходить в упадок. Поэтому, закладывая в проекты социальную инфраструктуру, мы предусматриваем будущее развитие территорий", – уточнила она.В рамках программы КРТ создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20230814/moskva-1890041755.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: участки бывшей промзоны "Прожектор" реорганизуют по программе КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО / ALEXANDR ULIANENKOЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО / ALEXANDR ULIANENKO
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В московском районе Перово подлежат редевелопменту два участка бывшей промышленной зоны "Прожектор" по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Общая площадь участков превышает двадцать пять гектаров. На сайте московской мэрии опубликован проект решения.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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"Объем вложений в реализацию проекта оценивается в 55 миллиардов рублей. В новом городском квартале появится свыше 1,7 тысячи рабочих мест", - отметил вице-мэр Москвы, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В пресс-службе добавили, что застройка займет общую площадь, превышающую 411 тысяч "квадратов". Новые общественно-деловые и жилые здания появятся на месте, где раньше размещались устаревшие склады и заброшенные объекты.
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что по программе КРТ запланировано построить 312 тысяч "квадратов" жилых зданий в рамках программы реновации, и общественно-деловые объекты общей площадью 99 тысяч "квадратов".
"Здесь планируется построить поликлинику на 350 посещений в смену, 3 детсада для 825 воспитанников и 2 школы, которые смогут посещать более 2 тысяч учеников. В рамках реализации проекта также появится ТРЦ с ФОК площадью 20 тысяч квадратных метров", – сказал Гаман, слова которого приводит пресс-служба.
Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что одной из основных задач, которая стоит перед Москвой по реализации программы комплексного развития территорий, является создание разнообразной среды.
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"Создавая условия для труда и жизни, мы возвращаем активность в районы, которые в какой-то период стали приходить в упадок. Поэтому, закладывая в проекты социальную инфраструктуру, мы предусматриваем будущее развитие территорий", – уточнила она.
В рамках программы КРТ создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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