https://ria.ru/20230816/reorganizatsiya-1890282896.html

Ефимов: участки бывшей промзоны "Прожектор" реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: участки бывшей промзоны "Прожектор" реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 16.08.2023

Ефимов: участки бывшей промзоны "Прожектор" реорганизуют по программе КРТ

В московском районе Перово подлежат редевелопменту два участка бывшей промышленной зоны "Прожектор" по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:10

2023-08-16T10:10

2023-08-16T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В московском районе Перово подлежат редевелопменту два участка бывшей промышленной зоны "Прожектор" по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Общая площадь участков превышает двадцать пять гектаров. На сайте московской мэрии опубликован проект решения."Объем вложений в реализацию проекта оценивается в 55 миллиардов рублей. В новом городском квартале появится свыше 1,7 тысячи рабочих мест", - отметил вице-мэр Москвы, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В пресс-службе добавили, что застройка займет общую площадь, превышающую 411 тысяч "квадратов". Новые общественно-деловые и жилые здания появятся на месте, где раньше размещались устаревшие склады и заброшенные объекты.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что по программе КРТ запланировано построить 312 тысяч "квадратов" жилых зданий в рамках программы реновации, и общественно-деловые объекты общей площадью 99 тысяч "квадратов"."Здесь планируется построить поликлинику на 350 посещений в смену, 3 детсада для 825 воспитанников и 2 школы, которые смогут посещать более 2 тысяч учеников. В рамках реализации проекта также появится ТРЦ с ФОК площадью 20 тысяч квадратных метров", – сказал Гаман, слова которого приводит пресс-служба.Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что одной из основных задач, которая стоит перед Москвой по реализации программы комплексного развития территорий, является создание разнообразной среды."Создавая условия для труда и жизни, мы возвращаем активность в районы, которые в какой-то период стали приходить в упадок. Поэтому, закладывая в проекты социальную инфраструктуру, мы предусматриваем будущее развитие территорий", – уточнила она.В рамках программы КРТ создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20230814/moskva-1890041755.html

https://ria.ru/20230814/tsentr-1889624313.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)