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В Минтруде рассказали об обеспечении средствами реабилитации участников СВО - РИА Новости, 16.08.2023
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09:54 16.08.2023 (обновлено: 11:23 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/reabilitatsiya-1890343171.html
В Минтруде рассказали об обеспечении средствами реабилитации участников СВО
В Минтруде рассказали об обеспечении средствами реабилитации участников СВО - РИА Новости, 16.08.2023
В Минтруде рассказали об обеспечении средствами реабилитации участников СВО
Все участники специальной военной операции получают все необходимые средства реабилитации ещё в тот момент, когда находятся в госпитале, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:54
2023-08-16T11:23
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
кубинка
патриот
форум "армия — 2023"
общество
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Все участники специальной военной операции получают все необходимые средства реабилитации ещё в тот момент, когда находятся в госпитале, сообщил РИА Новости директор департамента по делам инвалидов министерства труда и социальной защиты России Дмитрий Лигомина. "У нас какая история - все участники СВО получают все полностью услуги, в которых нуждаются, непосредственно в госпиталях когда ещё находятся... Поэтому все 100% охвачены", - сказал Лигомина в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2023".Он пояснил, что эта помощь касается и протезирования - первичный протез участники СВО получают в госпитале, при этом если военнослужащий принимает решение уволиться с военной службы, "хотя больше 90% в Минобороны остаются, продолжают службу после реабилитации", они переходят в Социальный фонд, который выдает, в зависимости от того, как удобно человеку, то или иное изделие или сертификат, где человек выберет "удобное для себя место", направление в конкретную организацию или компенсацию расходов на средства реабилитации. Ранее Минтруд расширил действие электронных сертификатов на технические средства реабилитации - ортезы и "иные виды протезов". Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230808/reabilitatsiya-1888945686.html
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здоровье - общество, россия, кубинка, патриот, форум "армия — 2023", общество
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Кубинка, Патриот, Форум "Армия — 2023", Общество
В Минтруде рассказали об обеспечении средствами реабилитации участников СВО

Минтруд: все участники спецоперации получают технические средства реабилитации

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоеннослужащие, участники специальной военной операции на Украине, проходящие лечение в военном клиническом госпитале
Военнослужащие, участники специальной военной операции на Украине, проходящие лечение в военном клиническом госпитале - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военнослужащие, участники специальной военной операции на Украине, проходящие лечение в военном клиническом госпитале. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Все участники специальной военной операции получают все необходимые средства реабилитации ещё в тот момент, когда находятся в госпитале, сообщил РИА Новости директор департамента по делам инвалидов министерства труда и социальной защиты России Дмитрий Лигомина.
"У нас какая история - все участники СВО получают все полностью услуги, в которых нуждаются, непосредственно в госпиталях когда ещё находятся... Поэтому все 100% охвачены", - сказал Лигомина в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2023".
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Он пояснил, что эта помощь касается и протезирования - первичный протез участники СВО получают в госпитале, при этом если военнослужащий принимает решение уволиться с военной службы, "хотя больше 90% в Минобороны остаются, продолжают службу после реабилитации", они переходят в Социальный фонд, который выдает, в зависимости от того, как удобно человеку, то или иное изделие или сертификат, где человек выберет "удобное для себя место", направление в конкретную организацию или компенсацию расходов на средства реабилитации.
Ранее Минтруд расширил действие электронных сертификатов на технические средства реабилитации - ортезы и "иные виды протезов".
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияКубинкаПатриотФорум "Армия — 2023"Общество
 
 
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