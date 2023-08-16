https://ria.ru/20230816/reabilitatsiya-1890343171.html

В Минтруде рассказали об обеспечении средствами реабилитации участников СВО

В Минтруде рассказали об обеспечении средствами реабилитации участников СВО - РИА Новости, 16.08.2023

В Минтруде рассказали об обеспечении средствами реабилитации участников СВО

Все участники специальной военной операции получают все необходимые средства реабилитации ещё в тот момент, когда находятся в госпитале, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T09:54

2023-08-16T09:54

2023-08-16T11:23

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

кубинка

патриот

форум "армия — 2023"

общество

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Все участники специальной военной операции получают все необходимые средства реабилитации ещё в тот момент, когда находятся в госпитале, сообщил РИА Новости директор департамента по делам инвалидов министерства труда и социальной защиты России Дмитрий Лигомина. "У нас какая история - все участники СВО получают все полностью услуги, в которых нуждаются, непосредственно в госпиталях когда ещё находятся... Поэтому все 100% охвачены", - сказал Лигомина в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2023".Он пояснил, что эта помощь касается и протезирования - первичный протез участники СВО получают в госпитале, при этом если военнослужащий принимает решение уволиться с военной службы, "хотя больше 90% в Минобороны остаются, продолжают службу после реабилитации", они переходят в Социальный фонд, который выдает, в зависимости от того, как удобно человеку, то или иное изделие или сертификат, где человек выберет "удобное для себя место", направление в конкретную организацию или компенсацию расходов на средства реабилитации. Ранее Минтруд расширил действие электронных сертификатов на технические средства реабилитации - ортезы и "иные виды протезов". Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230808/reabilitatsiya-1888945686.html

https://ria.ru/20230715/reabilitatsiya-1884338712.html

россия

кубинка

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Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, кубинка, патриот, форум "армия — 2023", общество