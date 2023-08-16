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Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР - РИА Новости, 16.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 16.08.2023 (обновлено: 14:21 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/pvo-1890400254.html
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР - РИА Новости, 16.08.2023
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 26 беспилотников и 4 снаряда РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:14
2023-08-16T14:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
су-25
безопасность
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 26 беспилотников и 4 снаряда РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой народной республики уничтожен самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два реактивных снаряда "Ураган", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 26 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.Всего с начала спецоперации были уничтожены 459 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, 5787 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 330 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5901 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 12 267 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230816/miny-1890392998.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, россия, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Су-25, Безопасность
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР

Средства ПВО сбили украинский Су-25 возле Новотроицкого в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСамолет Су-25 украинских ВВС
Самолет Су-25 украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Самолет Су-25 украинских ВВС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 26 беспилотников и 4 снаряда РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой народной республики уничтожен самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два реактивных снаряда "Ураган", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 26 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 459 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, 5787 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 330 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5901 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 12 267 единиц специальной военной автомобильной техники.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияСу-25Безопасность
 
 
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