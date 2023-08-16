https://ria.ru/20230816/pvo-1890400254.html

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР - РИА Новости, 16.08.2023

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 26 беспилотников и 4 снаряда РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:14

2023-08-16T14:14

2023-08-16T14:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

россия

су-25

безопасность

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 26 беспилотников и 4 снаряда РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой народной республики уничтожен самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два реактивных снаряда "Ураган", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 26 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.Всего с начала спецоперации были уничтожены 459 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, 5787 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 330 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5901 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 12 267 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230816/miny-1890392998.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, украина, россия, су-25, безопасность