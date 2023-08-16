https://ria.ru/20230816/pvo-1890400254.html
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР - РИА Новости, 16.08.2023
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 26 беспилотников и 4 снаряда РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:14
2023-08-16T14:14
2023-08-16T14:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
су-25
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845285778_199:64:3071:1679_1920x0_80_0_0_9941c6c285a740d1e1d051cf290d1741.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 26 беспилотников и 4 снаряда РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой народной республики уничтожен самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два реактивных снаряда "Ураган", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 26 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.Всего с начала спецоперации были уничтожены 459 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, 5787 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 330 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5901 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 12 267 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230816/miny-1890392998.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845285778_566:0:3071:1879_1920x0_80_0_0_b85dedf017f66dcadce227e724413eee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, россия, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Су-25, Безопасность
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР
Средства ПВО сбили украинский Су-25 возле Новотроицкого в ДНР