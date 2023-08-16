https://ria.ru/20230816/putin-1890415193.html
Путин на президиуме Госсовета обсудит развитие общественного транспорта
Путин на президиуме Госсовета обсудит развитие общественного транспорта - РИА Новости, 16.08.2023
Путин на президиуме Госсовета обсудит развитие общественного транспорта
Президент России Владимир Путин 17 августа на заседании президиума Госсовета обсудит развитие общественного транспорта в России, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:05
2023-08-16T15:05
2023-08-16T15:09
россия
владимир путин
экономика
республика бурятия
москва
алексей цыденов
виталий савельев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 17 августа на заседании президиума Госсовета обсудит развитие общественного транспорта в России, сообщает пресс-служба Кремля."Семнадцатого августа Владимир Путин проведет в Кремле заседание президиума Государственного совета, на котором будут рассмотрены вопросы развития общественного транспорта в Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что с основными докладами выступят министр транспорта Виталий Савельев и председатель комиссии Государственного совета по направлению "Транспорт", глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Кроме того, запланированы выступления мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и губернатора Курской области Романа Старовойта.
https://ria.ru/20230719/transport-1885146417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, республика бурятия, москва, алексей цыденов, виталий савельев
Россия, Владимир Путин, Экономика, Республика Бурятия, Москва, Алексей Цыденов, Виталий Савельев
Путин на президиуме Госсовета обсудит развитие общественного транспорта
Путин на президиуме Госсовета 17 августа обсудит работу общественного транспорта