https://ria.ru/20230816/putin-1890415193.html

Путин на президиуме Госсовета обсудит развитие общественного транспорта

Путин на президиуме Госсовета обсудит развитие общественного транспорта - РИА Новости, 16.08.2023

Путин на президиуме Госсовета обсудит развитие общественного транспорта

Президент России Владимир Путин 17 августа на заседании президиума Госсовета обсудит развитие общественного транспорта в России, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:05

2023-08-16T15:05

2023-08-16T15:09

россия

владимир путин

экономика

республика бурятия

москва

алексей цыденов

виталий савельев

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 17 августа на заседании президиума Госсовета обсудит развитие общественного транспорта в России, сообщает пресс-служба Кремля."Семнадцатого августа Владимир Путин проведет в Кремле заседание президиума Государственного совета, на котором будут рассмотрены вопросы развития общественного транспорта в Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что с основными докладами выступят министр транспорта Виталий Савельев и председатель комиссии Государственного совета по направлению "Транспорт", глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Кроме того, запланированы выступления мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и губернатора Курской области Романа Старовойта.

https://ria.ru/20230719/transport-1885146417.html

россия

республика бурятия

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, экономика, республика бурятия, москва, алексей цыденов, виталий савельев