https://ria.ru/20230816/putin-1890394114.html
Совещание Путина с правительством
Совещание Путина с правительством - РИА Новости, 16.08.2023
Совещание Путина с правительством
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:46
2023-08-16T16:46
2023-08-16T16:46
владимир путин
россия
политика
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на совещании с Правительством РФ
Путин на совещании с Правительством РФ
2023-08-16T16:46
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PT60M16S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика, видео
Владимир Путин, Россия, Политика
Совещание Путина с правительством
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
2023-08-16T16:46
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PT60M16S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.