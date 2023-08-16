https://ria.ru/20230816/puteshestviya-1890284839.html
Эксперты составили список вещей, необходимых в любом путешествии
Эксперты составили список вещей, необходимых в любом путешествии - РИА Новости, 16.08.2023
Эксперты составили список вещей, необходимых в любом путешествии
Эксперты составили список предметов, необходимых в любом путешествии, сообщает Туту. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T04:58
2023-08-16T04:58
2023-08-16T04:58
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Эксперты составили список предметов, необходимых в любом путешествии, сообщает Туту.Документы и деньги. Для поездок по РФ любом туристу понадобится российский паспорт, свидетельство о рождении (для детей), распечатки билетов и брони отеля, водительское удостоверение полис обязательного медстрахования и ксерокопия паспорта, которую лучше хранить отдельно от других бумаг.Выезжая за рубеж, нужно не забыть загранпаспорт, медстраховку, согласие на выезд ребенка, туристическую сим-карту, водительское удостоверение международного образца.С собой – банковские карточки и наличные. Нужно заранее проверить, работает ли ваш "пластик" в другой стране.Техника. Без телефона и отпуск не отпуск. Это не только средство связи, но и фотокамера, и развлекательный центр, и устройство для работы. Обычно туристы берут с собой еще и фотоаппарат, видеокамеру, ноутбук, внешний аккумулятор, зарядные устройства. При путешествии за рубеж нужно не забыть переходники для розеток.Одежда. Эксперты советуют еще дома составить базовый гардероб и положить в чемодан майку, футболку, рубашку, ветровку, штаны, шорты и джинсы. Обязательно – запасные носки, колготки и нижнее белье. На море понадобятся плавки и купальник, кепка, сланцы и полотенце.Для любителей активного туризма важно заранее подготовить снаряжение и запасную пару обуви.Гигиена. Для ежедневного ухода за собой нужны зубные щетка и паста, расческа, солнцезащитный и увлажняющий крем, мужчинам – бритва и крем для бритья, дезодорант, шампунь, косметика, парфюм и средства от насекомых.Лекарства. Заранее подготовьте препараты, которые вы принимаете, и не забудьте пластыри. Если вы отправляетесь за границу, обязательно возьмите рецепты.Мелочи, без которых не обойтись. Дорога отнимет меньше сил, если турист захватит надувную подушку, маску для сна и беруши. Очки, запасные линзы, зонт или дождевик тоже нужны. Перекус, бутылка воды, ручка, карманное зеркало и ключи от дома не помешают.
https://ria.ru/20230815/reysy-1890054745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, отдых в россии, пассажиры, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, отдых в России, Пассажиры, туристы
Эксперты составили список вещей, необходимых в любом путешествии
Эксперты составили чек-лист вещей, необходимых любому путешественнику
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Эксперты составили список предметов, необходимых в любом путешествии, сообщает Туту.
Документы и деньги.
Для поездок по РФ
любом туристу понадобится российский паспорт, свидетельство о рождении (для детей), распечатки билетов и брони отеля, водительское удостоверение полис обязательного медстрахования и ксерокопия паспорта, которую лучше хранить отдельно от других бумаг.
Выезжая за рубеж, нужно не забыть загранпаспорт, медстраховку, согласие на выезд ребенка, туристическую сим-карту, водительское удостоверение международного образца.
С собой – банковские карточки и наличные. Нужно заранее проверить, работает ли ваш "пластик" в другой стране.
Техника. Без телефона и отпуск не отпуск. Это не только средство связи, но и фотокамера, и развлекательный центр, и устройство для работы. Обычно туристы берут с собой еще и фотоаппарат, видеокамеру, ноутбук, внешний аккумулятор, зарядные устройства. При путешествии за рубеж нужно не забыть переходники для розеток.
Одежда. Эксперты советуют еще дома составить базовый гардероб и положить в чемодан майку, футболку, рубашку, ветровку, штаны, шорты и джинсы. Обязательно – запасные носки, колготки и нижнее белье. На море понадобятся плавки и купальник, кепка, сланцы и полотенце.
Для любителей активного туризма важно заранее подготовить снаряжение и запасную пару обуви.
Гигиена. Для ежедневного ухода за собой нужны зубные щетка и паста, расческа, солнцезащитный и увлажняющий крем, мужчинам – бритва и крем для бритья, дезодорант, шампунь, косметика, парфюм и средства от насекомых.
Лекарства. Заранее подготовьте препараты, которые вы принимаете, и не забудьте пластыри. Если вы отправляетесь за границу, обязательно возьмите рецепты.
Мелочи, без которых не обойтись. Дорога отнимет меньше сил, если турист захватит надувную подушку, маску для сна и беруши. Очки, запасные линзы, зонт или дождевик тоже нужны. Перекус, бутылка воды, ручка, карманное зеркало и ключи от дома не помешают.
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