https://ria.ru/20230816/puteshestviya-1890284839.html

Эксперты составили список вещей, необходимых в любом путешествии

Эксперты составили список вещей, необходимых в любом путешествии - РИА Новости, 16.08.2023

Эксперты составили список вещей, необходимых в любом путешествии

Эксперты составили список предметов, необходимых в любом путешествии, сообщает Туту. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T04:58

2023-08-16T04:58

2023-08-16T04:58

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Эксперты составили список предметов, необходимых в любом путешествии, сообщает Туту.Документы и деньги. Для поездок по РФ любом туристу понадобится российский паспорт, свидетельство о рождении (для детей), распечатки билетов и брони отеля, водительское удостоверение полис обязательного медстрахования и ксерокопия паспорта, которую лучше хранить отдельно от других бумаг.Выезжая за рубеж, нужно не забыть загранпаспорт, медстраховку, согласие на выезд ребенка, туристическую сим-карту, водительское удостоверение международного образца.С собой – банковские карточки и наличные. Нужно заранее проверить, работает ли ваш "пластик" в другой стране.Техника. Без телефона и отпуск не отпуск. Это не только средство связи, но и фотокамера, и развлекательный центр, и устройство для работы. Обычно туристы берут с собой еще и фотоаппарат, видеокамеру, ноутбук, внешний аккумулятор, зарядные устройства. При путешествии за рубеж нужно не забыть переходники для розеток.Одежда. Эксперты советуют еще дома составить базовый гардероб и положить в чемодан майку, футболку, рубашку, ветровку, штаны, шорты и джинсы. Обязательно – запасные носки, колготки и нижнее белье. На море понадобятся плавки и купальник, кепка, сланцы и полотенце.Для любителей активного туризма важно заранее подготовить снаряжение и запасную пару обуви.Гигиена. Для ежедневного ухода за собой нужны зубные щетка и паста, расческа, солнцезащитный и увлажняющий крем, мужчинам – бритва и крем для бритья, дезодорант, шампунь, косметика, парфюм и средства от насекомых.Лекарства. Заранее подготовьте препараты, которые вы принимаете, и не забудьте пластыри. Если вы отправляетесь за границу, обязательно возьмите рецепты.Мелочи, без которых не обойтись. Дорога отнимет меньше сил, если турист захватит надувную подушку, маску для сна и беруши. Очки, запасные линзы, зонт или дождевик тоже нужны. Перекус, бутылка воды, ручка, карманное зеркало и ключи от дома не помешают.

https://ria.ru/20230815/reysy-1890054745.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, отдых в россии, пассажиры, туристы