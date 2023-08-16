https://ria.ru/20230816/puteshestviya-1890278037.html
Эксперты назвали наиболее бюджетные направления авторских туров
Эксперты назвали наиболее бюджетные направления авторских туров - РИА Новости, 16.08.2023
Эксперты назвали наиболее бюджетные направления авторских туров
Тревел-эксперты рекомендуют тем, кто ищет бюджетные авторские туры, обратить внимание на Азербайджан, ОАЭ, Абхазию, так как цены на отдых в этих местах сейчас... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T03:44
2023-08-16T03:44
2023-08-16T03:44
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Тревел-эксперты рекомендуют тем, кто ищет бюджетные авторские туры, обратить внимание на Азербайджан, ОАЭ, Абхазию, так как цены на отдых в этих местах сейчас очень конкурентоспособны, сообщает сервис YouTravel.me.Также хорошим решением для необычного отпуска могут стать нестандартные форматы путешествий по популярным направлениям, например, на яхте. Так, тур вдоль Ликийской тропы по воде обойдется на треть дешевле размещения в средней "пятерке" в Анталье, а приятных впечатлений будет гораздо больше, говорят эксперты. Также выгодны яхтенные путешествия в Черногории: организаторы обещают насыщенную программу, а стоимость в среднем на 20 процентов ниже, чем отдых в отеле."Горящих" туров в последние месяцы мало, и при планировании бюджетного отдыха лучше искать спецпредложения напрямую от отелей, утверждают эксперты. Такие варианты надо бронировать быстро, поскольку их немного. Так же по возможности выбирайте размещение с питанием, это позволит существенно сэкономить.Еще важно мониторить цены на билеты. Стоимость проезда может составлять до 65 процентов от итоговой цены отдыха. Потому нужно ловить промотарифы и оперативно выкупать проездные документы.
https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Азербайджан, ОАЭ, Абхазия, отдых в России, Авиабилеты
Эксперты назвали наиболее бюджетные направления авторских туров
Эксперты: наиболее бюджетные авторские туры – в Азербайджан, ОАЭ и Абхазию