Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали наиболее бюджетные направления авторских туров - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
03:44 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/puteshestviya-1890278037.html
Эксперты назвали наиболее бюджетные направления авторских туров
Эксперты назвали наиболее бюджетные направления авторских туров - РИА Новости, 16.08.2023
Эксперты назвали наиболее бюджетные направления авторских туров
Тревел-эксперты рекомендуют тем, кто ищет бюджетные авторские туры, обратить внимание на Азербайджан, ОАЭ, Абхазию, так как цены на отдых в этих местах сейчас... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T03:44
2023-08-16T03:44
туризм
новости - туризм
туризм
азербайджан
оаэ
абхазия
отдых в россии
авиабилеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792153973_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8182dabf925263a1bc61609a374e3440.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Тревел-эксперты рекомендуют тем, кто ищет бюджетные авторские туры, обратить внимание на Азербайджан, ОАЭ, Абхазию, так как цены на отдых в этих местах сейчас очень конкурентоспособны, сообщает сервис YouTravel.me.Также хорошим решением для необычного отпуска могут стать нестандартные форматы путешествий по популярным направлениям, например, на яхте. Так, тур вдоль Ликийской тропы по воде обойдется на треть дешевле размещения в средней "пятерке" в Анталье, а приятных впечатлений будет гораздо больше, говорят эксперты. Также выгодны яхтенные путешествия в Черногории: организаторы обещают насыщенную программу, а стоимость в среднем на 20 процентов ниже, чем отдых в отеле."Горящих" туров в последние месяцы мало, и при планировании бюджетного отдыха лучше искать спецпредложения напрямую от отелей, утверждают эксперты. Такие варианты надо бронировать быстро, поскольку их немного. Так же по возможности выбирайте размещение с питанием, это позволит существенно сэкономить.Еще важно мониторить цены на билеты. Стоимость проезда может составлять до 65 процентов от итоговой цены отдыха. Потому нужно ловить промотарифы и оперативно выкупать проездные документы.
https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html
азербайджан
оаэ
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792153973_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b92028800d0d14405be7fed68d8e1392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, азербайджан, оаэ, абхазия, отдых в россии, авиабилеты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Азербайджан, ОАЭ, Абхазия, отдых в России, Авиабилеты
Эксперты назвали наиболее бюджетные направления авторских туров

Эксперты: наиболее бюджетные авторские туры – в Азербайджан, ОАЭ и Абхазию

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДевушки фотографируются на одной из улиц в Баку
Девушки фотографируются на одной из улиц в Баку - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Тревел-эксперты рекомендуют тем, кто ищет бюджетные авторские туры, обратить внимание на Азербайджан, ОАЭ, Абхазию, так как цены на отдых в этих местах сейчас очень конкурентоспособны, сообщает сервис YouTravel.me.
Также хорошим решением для необычного отпуска могут стать нестандартные форматы путешествий по популярным направлениям, например, на яхте. Так, тур вдоль Ликийской тропы по воде обойдется на треть дешевле размещения в средней "пятерке" в Анталье, а приятных впечатлений будет гораздо больше, говорят эксперты.
Также выгодны яхтенные путешествия в Черногории: организаторы обещают насыщенную программу, а стоимость в среднем на 20 процентов ниже, чем отдых в отеле.
"Горящих" туров в последние месяцы мало, и при планировании бюджетного отдыха лучше искать спецпредложения напрямую от отелей, утверждают эксперты. Такие варианты надо бронировать быстро, поскольку их немного. Так же по возможности выбирайте размещение с питанием, это позволит существенно сэкономить.
Еще важно мониторить цены на билеты. Стоимость проезда может составлять до 65 процентов от итоговой цены отдыха. Потому нужно ловить промотарифы и оперативно выкупать проездные документы.
Люди готовятся к традиционному фестивалю в храмовом комплексе Понагар в Нячанге, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали рассказали, за что любят россиян
Вчера, 05:07
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмАзербайджанОАЭАбхазияотдых в РоссииАвиабилеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала