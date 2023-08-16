https://ria.ru/20230816/puteshestviya-1890278037.html

Эксперты назвали наиболее бюджетные направления авторских туров

Эксперты назвали наиболее бюджетные направления авторских туров - РИА Новости, 16.08.2023

Эксперты назвали наиболее бюджетные направления авторских туров

Тревел-эксперты рекомендуют тем, кто ищет бюджетные авторские туры, обратить внимание на Азербайджан, ОАЭ, Абхазию, так как цены на отдых в этих местах сейчас... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T03:44

2023-08-16T03:44

2023-08-16T03:44

туризм

новости - туризм

туризм

азербайджан

оаэ

абхазия

отдых в россии

авиабилеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792153973_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8182dabf925263a1bc61609a374e3440.jpg

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Тревел-эксперты рекомендуют тем, кто ищет бюджетные авторские туры, обратить внимание на Азербайджан, ОАЭ, Абхазию, так как цены на отдых в этих местах сейчас очень конкурентоспособны, сообщает сервис YouTravel.me.Также хорошим решением для необычного отпуска могут стать нестандартные форматы путешествий по популярным направлениям, например, на яхте. Так, тур вдоль Ликийской тропы по воде обойдется на треть дешевле размещения в средней "пятерке" в Анталье, а приятных впечатлений будет гораздо больше, говорят эксперты. Также выгодны яхтенные путешествия в Черногории: организаторы обещают насыщенную программу, а стоимость в среднем на 20 процентов ниже, чем отдых в отеле."Горящих" туров в последние месяцы мало, и при планировании бюджетного отдыха лучше искать спецпредложения напрямую от отелей, утверждают эксперты. Такие варианты надо бронировать быстро, поскольку их немного. Так же по возможности выбирайте размещение с питанием, это позволит существенно сэкономить.Еще важно мониторить цены на билеты. Стоимость проезда может составлять до 65 процентов от итоговой цены отдыха. Потому нужно ловить промотарифы и оперативно выкупать проездные документы.

https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html

азербайджан

оаэ

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, азербайджан, оаэ, абхазия, отдых в россии, авиабилеты