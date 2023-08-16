https://ria.ru/20230816/psb-1890456382.html
ПСБ и АО "Трансинжстрой" договорились о сотрудничестве
ПСБ и АО "Трансинжстрой" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 16.08.2023
ПСБ и АО "Трансинжстрой" договорились о сотрудничестве
ПСБ и АО "Трансинжстрой" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, сообщает... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:45
2023-08-16T17:45
2023-08-16T17:45
россия
псб (банк псб)
форум "армия — 2023"
кубинка
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ПСБ и АО "Трансинжстрой" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, сообщает пресс-служба банка. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и замгенерального директора по инвестиционным проектам АО "Трансинжстрой" Сергей Романенков. В рамках соглашения предусматривается реализация совместных программ по обеспечению работников компании жильем, предоставление комплексного банковского обслуживания в рамках зарплатного проекта, в том числе специальные условия по кредитным продуктам и пр. "ПСБ реализует ряд проектов в области обеспечения доступным жильем сотрудников предприятий стратегически важных отраслей экономики. Сегодня специалисты АО "Трансинжстрой" выполняют сверхсложные и ответственные задачи проектирования и строительства объектов Московского метрополитена, подземных, транспортных и гражданских сооружений", - цитирует пресс-служба слова Минаева. Он добавил, что банк готов предоставить необходимые ресурсы для реализации финансовых программ, которые способствуют развитию кадрового потенциала компании и привлечению высококвалифицированных специалистов в отрасль. В свою очередь, Романенков заявил, что предприятие заинтересовано в сотрудничестве, которое поможет в реализации государственных программ и важнейших социально-экономических проектов. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, псб (банк псб), форум "армия — 2023", кубинка
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Форум "Армия — 2023", Кубинка
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ПСБ и АО "Трансинжстрой" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, сообщает пресс-служба банка.
Подписи под документом поставили первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и замгенерального директора по инвестиционным проектам АО "Трансинжстрой" Сергей Романенков.
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В рамках соглашения предусматривается реализация совместных программ по обеспечению работников компании жильем, предоставление комплексного банковского обслуживания в рамках зарплатного проекта, в том числе специальные условия по кредитным продуктам и пр.
"ПСБ реализует ряд проектов в области обеспечения доступным жильем сотрудников предприятий стратегически важных отраслей экономики. Сегодня специалисты АО "Трансинжстрой" выполняют сверхсложные и ответственные задачи проектирования и строительства объектов Московского метрополитена
, подземных, транспортных и гражданских сооружений", - цитирует пресс-служба слова Минаева.
Он добавил, что банк готов предоставить необходимые ресурсы для реализации финансовых программ, которые способствуют развитию кадрового потенциала компании и привлечению высококвалифицированных специалистов в отрасль.
В свою очередь, Романенков заявил, что предприятие заинтересовано в сотрудничестве, которое поможет в реализации государственных программ и важнейших социально-экономических проектов.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ
. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.