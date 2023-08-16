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ПСБ и АО "Трансинжстрой" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 16.08.2023
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17:45 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/psb-1890456382.html
ПСБ и АО "Трансинжстрой" договорились о сотрудничестве
ПСБ и АО "Трансинжстрой" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 16.08.2023
ПСБ и АО "Трансинжстрой" договорились о сотрудничестве
ПСБ и АО "Трансинжстрой" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, сообщает... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:45
2023-08-16T17:45
россия
псб (банк псб)
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ПСБ и АО "Трансинжстрой" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, сообщает пресс-служба банка. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и замгенерального директора по инвестиционным проектам АО "Трансинжстрой" Сергей Романенков. В рамках соглашения предусматривается реализация совместных программ по обеспечению работников компании жильем, предоставление комплексного банковского обслуживания в рамках зарплатного проекта, в том числе специальные условия по кредитным продуктам и пр. "ПСБ реализует ряд проектов в области обеспечения доступным жильем сотрудников предприятий стратегически важных отраслей экономики. Сегодня специалисты АО "Трансинжстрой" выполняют сверхсложные и ответственные задачи проектирования и строительства объектов Московского метрополитена, подземных, транспортных и гражданских сооружений", - цитирует пресс-служба слова Минаева. Он добавил, что банк готов предоставить необходимые ресурсы для реализации финансовых программ, которые способствуют развитию кадрового потенциала компании и привлечению высококвалифицированных специалистов в отрасль. В свою очередь, Романенков заявил, что предприятие заинтересовано в сотрудничестве, которое поможет в реализации государственных программ и важнейших социально-экономических проектов. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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Артем Смирнов
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россия, псб (банк псб), форум "армия — 2023", кубинка
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Форум "Армия — 2023", Кубинка

ПСБ и АО "Трансинжстрой" договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ПСБ и АО "Трансинжстрой" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, сообщает пресс-служба банка.
Подписи под документом поставили первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и замгенерального директора по инвестиционным проектам АО "Трансинжстрой" Сергей Романенков.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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Вчера, 12:35
В рамках соглашения предусматривается реализация совместных программ по обеспечению работников компании жильем, предоставление комплексного банковского обслуживания в рамках зарплатного проекта, в том числе специальные условия по кредитным продуктам и пр.
"ПСБ реализует ряд проектов в области обеспечения доступным жильем сотрудников предприятий стратегически важных отраслей экономики. Сегодня специалисты АО "Трансинжстрой" выполняют сверхсложные и ответственные задачи проектирования и строительства объектов Московского метрополитена, подземных, транспортных и гражданских сооружений", - цитирует пресс-служба слова Минаева.
Он добавил, что банк готов предоставить необходимые ресурсы для реализации финансовых программ, которые способствуют развитию кадрового потенциала компании и привлечению высококвалифицированных специалистов в отрасль.
В свою очередь, Романенков заявил, что предприятие заинтересовано в сотрудничестве, которое поможет в реализации государственных программ и важнейших социально-экономических проектов.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Форум "Армия — 2023"Кубинка
 
 
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