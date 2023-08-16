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ПСБ и АТР продолжат работу по повышению импортонезависимости ОПК - РИА Новости, 16.08.2023
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13:45 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/psb-1890392117.html
ПСБ и АТР продолжат работу по повышению импортонезависимости ОПК
ПСБ и АТР продолжат работу по повышению импортонезависимости ОПК - РИА Новости, 16.08.2023
ПСБ и АТР продолжат работу по повышению импортонезависимости ОПК
ПСБ и Агентство по технологическому развитию (АТР) поддержат проекты повышения импортонезависимости критических отраслей промышленности, в частности, в секторе... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:45
2023-08-16T13:45
россия
псб (банк псб)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ПСБ и Агентство по технологическому развитию (АТР) поддержат проекты повышения импортонезависимости критических отраслей промышленности, в частности, в секторе ОПК, сообщает пресс-служба банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов и заместитель генерального директора Агентства Антон Подкуйко в рамках работы Международного военно-технического форума "Армия-2023". Партнеры сосредоточатся на поддержке критических отраслей экономики и будут содействовать формированию долгосрочных экономических отношений между поставщиками и потребителями гражданской продукции. Также в рамках сотрудничества стороны разработают специальные программы и инструменты для финансирования проектов по производству высокотехнологичной продукции гражданского назначения, говорится в сообщении. "Взаимодействие ПСБ и Агентства имеет важное стратегическое значение для поддержки дальнейшего развития оборонно-промышленного комплекса страны и процессов импортозамещения в целом. Интенсивная кооперация бизнеса и интегратора современных технологий позволит заполнить открывающиеся рынки и тем самым ускорить развитие диверсификации отрасли. ПСБ, опираясь на свои широкие компетенции, оказывает комплексную поддержку предприятиям и содействует использованию научно-технического и производственного потенциала отрасли для выпуска отечественной продукции и укрепления импортонезависимости критических отраслей ОПК" – отметил Дроздов, слова которого цитирует пресс-служба.
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россия, псб (банк псб)
Россия, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ и АТР продолжат работу по повышению импортонезависимости ОПК

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Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ПСБ и Агентство по технологическому развитию (АТР) поддержат проекты повышения импортонезависимости критических отраслей промышленности, в частности, в секторе ОПК, сообщает пресс-служба банка.
Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов и заместитель генерального директора Агентства Антон Подкуйко в рамках работы Международного военно-технического форума "Армия-2023".
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Партнеры сосредоточатся на поддержке критических отраслей экономики и будут содействовать формированию долгосрочных экономических отношений между поставщиками и потребителями гражданской продукции. Также в рамках сотрудничества стороны разработают специальные программы и инструменты для финансирования проектов по производству высокотехнологичной продукции гражданского назначения, говорится в сообщении.
"Взаимодействие ПСБ и Агентства имеет важное стратегическое значение для поддержки дальнейшего развития оборонно-промышленного комплекса страны и процессов импортозамещения в целом. Интенсивная кооперация бизнеса и интегратора современных технологий позволит заполнить открывающиеся рынки и тем самым ускорить развитие диверсификации отрасли. ПСБ, опираясь на свои широкие компетенции, оказывает комплексную поддержку предприятиям и содействует использованию научно-технического и производственного потенциала отрасли для выпуска отечественной продукции и укрепления импортонезависимости критических отраслей ОПК" – отметил Дроздов, слова которого цитирует пресс-служба.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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