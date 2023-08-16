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Масштабная проверка пернатых на птичий грипп началась в Липецкой области
Масштабная проверка пернатых на птичий грипп началась в Липецкой области - РИА Новости, 16.08.2023
Масштабная проверка пернатых на птичий грипп началась в Липецкой области
Ветеринары Липецкой области начали масштабную проверку всех птиц в регионе на наличие высокопатогенного вируса птичьего гриппа, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:53
2023-08-16T15:53
2023-08-16T15:53
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Ветеринары Липецкой области начали масштабную проверку всех птиц в регионе на наличие высокопатогенного вируса птичьего гриппа, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что специалисты исследовали уже более 12,5 тысячи проб. На сегодняшний день ни в одной из них вирус не выявлен. Анализы берут у всех птиц подряд: диких, домашних, у пернатых с птицефабрик. По словам Артамонова, особенно тщательно проверяют чаек, поскольку в большинстве случаев среди диких птиц заболевают именно они. "В Липецкой области ветеринарные службы держат на постоянном контроле эпизоотическую обстановку. От того, благоприятная она или нет, зависит стабильность развития агропромышленного комплекса и инвестиционная привлекательность региона", – подчеркнул Артамонов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Ветеринары Липецкой области начали масштабную проверку всех птиц в регионе на наличие высокопатогенного вируса птичьего гриппа, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что специалисты исследовали уже более 12,5 тысячи проб. На сегодняшний день ни в одной из них вирус не выявлен. Анализы берут у всех птиц подряд: диких, домашних, у пернатых с птицефабрик.
В Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы
По словам Артамонова
, особенно тщательно проверяют чаек, поскольку в большинстве случаев среди диких птиц заболевают именно они.
"В Липецкой области ветеринарные службы держат на постоянном контроле эпизоотическую обстановку. От того, благоприятная она или нет, зависит стабильность развития агропромышленного комплекса и инвестиционная привлекательность региона", – подчеркнул Артамонов.