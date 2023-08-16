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Масштабная проверка пернатых на птичий грипп началась в Липецкой области

Масштабная проверка пернатых на птичий грипп началась в Липецкой области - РИА Новости, 16.08.2023

Масштабная проверка пернатых на птичий грипп началась в Липецкой области

Ветеринары Липецкой области начали масштабную проверку всех птиц в регионе на наличие высокопатогенного вируса птичьего гриппа, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:53

2023-08-16T15:53

2023-08-16T15:53

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Ветеринары Липецкой области начали масштабную проверку всех птиц в регионе на наличие высокопатогенного вируса птичьего гриппа, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что специалисты исследовали уже более 12,5 тысячи проб. На сегодняшний день ни в одной из них вирус не выявлен. Анализы берут у всех птиц подряд: диких, домашних, у пернатых с птицефабрик. По словам Артамонова, особенно тщательно проверяют чаек, поскольку в большинстве случаев среди диких птиц заболевают именно они. "В Липецкой области ветеринарные службы держат на постоянном контроле эпизоотическую обстановку. От того, благоприятная она или нет, зависит стабильность развития агропромышленного комплекса и инвестиционная привлекательность региона", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230815/svekla-1890218014.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов