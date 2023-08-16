https://ria.ru/20230816/proizvodstvo-1890411447.html

Объемы производства выросли в Алтайском крае более чем в 1,5 раза за 5 лет

Объемы производства выросли в Алтайском крае более чем в 1,5 раза за 5 лет - РИА Новости, 16.08.2023

Объемы производства выросли в Алтайском крае более чем в 1,5 раза за 5 лет

Объемы производства выросли за 5 лет в Алтайском крае более чем в 1,5 раза, до 631 миллиарда рублей, рассказал губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:53

2023-08-16T14:53

2023-08-16T14:53

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

барнаул

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БАРНАУЛ, 16 авг - РИА Новости. Объемы производства выросли за 5 лет в Алтайском крае более чем в 1,5 раза, до 631 миллиарда рублей, рассказал губернатор Виктор Томенко. "В Алтайском крае мы впервые провели День промышленника. Это новая традиция, которая, уверен, останется с нами на долгие годы", - написал губернатор в своём телеграм-канале. Губернатор отметил, что оборонные производства и сельхозмашиностроение, производство бытовых товаров на фоне общероссийского небольшого спада в крае показывает рост. По многим направлениям есть успехи в области импортозамещения — предприятия отвечают на запросы времени, внедряют новые технологии и в итоге получают востребованную на рынке продукцию. "Во время торжественного собрания поблагодарил промышленников за их труд. А особенно отличившиеся представители этой отрасли — получили краевые и федеральные награды. Каждый пятый грузовой вагон в стране выпускается на Алтае. Мы лидеры по производству почвообрабатывающей техники. Единственное предприятие в России, где производят авиационные шины, находится в Барнауле. За пять лет объемы производства выросли больше, чем в полтора раза — до 631 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Губернатор рассказал о крепких заделах на будущее. Так, идет строительство отделочной фабрики Барнаульского меланжевого комбината. В Рубцовске после масштабной реконструкции планируется запустить обогатительную фабрику. "Стабильная работа промышленников дает нам уверенность в завтрашнем дне. Сейчас предприятия обеспечивают больше трети налоговых отчислений в бюджеты всех уровней", - отметил Томенко.

https://ria.ru/20230815/sotsvyplaty-1890240429.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алтайский край, виктор томенко, барнаул