Рейтинг@Mail.ru
Площадь очагов природных пожаров в России превышает показатели 2022 года - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 16.08.2023 (обновлено: 17:06 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/pozhary-1890446591.html
Площадь очагов природных пожаров в России превышает показатели 2022 года
Площадь очагов природных пожаров в России превышает показатели 2022 года - РИА Новости, 16.08.2023
Площадь очагов природных пожаров в России превышает показатели 2022 года
Площадь очагов природных пожаров в России превышает прошлогодние показатели в полтора раза, зафиксировано 11 тысяч очагов на площади 4 миллиона гектар, сообщил... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:03
2023-08-16T17:06
происшествия
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742415564_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_b08c3b35bafd77e45d926f916ea44aef.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Площадь очагов природных пожаров в России превышает прошлогодние показатели в полтора раза, зафиксировано 11 тысяч очагов на площади 4 миллиона гектар, сообщил министр МЧС РФ Александр Куренков. "Свыше 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше четырех миллионов гектар. При незначительном увеличении количества очагов пожаров площадь, пройденная огнем в этом году, превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза", - сказал министр в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20230811/pozhary-1889427930.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742415564_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_81761af91d495ee7270e6472e9471ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин
Происшествия, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин
Площадь очагов природных пожаров в России превышает показатели 2022 года

Площадь очагов лесных пожаров в России превышает показатели 2022 года в 1,5 раза

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкПриродные пожары
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Природные пожары. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Площадь очагов природных пожаров в России превышает прошлогодние показатели в полтора раза, зафиксировано 11 тысяч очагов на площади 4 миллиона гектар, сообщил министр МЧС РФ Александр Куренков.
«
"Свыше 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше четырех миллионов гектар. При незначительном увеличении количества очагов пожаров площадь, пройденная огнем в этом году, превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза", - сказал министр в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Вид на лесные пожары - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
В России за сутки потушили 53 природных пожара
11 августа, 09:23
 
ПроисшествияРоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала