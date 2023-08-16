https://ria.ru/20230816/pozhary-1890446591.html
Площадь очагов природных пожаров в России превышает показатели 2022 года
Площадь очагов природных пожаров в России превышает показатели 2022 года - РИА Новости, 16.08.2023
Площадь очагов природных пожаров в России превышает показатели 2022 года
Площадь очагов природных пожаров в России превышает прошлогодние показатели в полтора раза, зафиксировано 11 тысяч очагов на площади 4 миллиона гектар, сообщил... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:03
2023-08-16T17:03
2023-08-16T17:06
происшествия
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Площадь очагов природных пожаров в России превышает прошлогодние показатели в полтора раза, зафиксировано 11 тысяч очагов на площади 4 миллиона гектар, сообщил министр МЧС РФ Александр Куренков. "Свыше 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше четырех миллионов гектар. При незначительном увеличении количества очагов пожаров площадь, пройденная огнем в этом году, превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза", - сказал министр в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20230811/pozhary-1889427930.html
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происшествия, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин
Происшествия, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин
Площадь очагов природных пожаров в России превышает показатели 2022 года
Площадь очагов лесных пожаров в России превышает показатели 2022 года в 1,5 раза