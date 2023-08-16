https://ria.ru/20230816/pozhary-1890339834.html
На Гавайях выросло число жертв природных пожаров
На Гавайях выросло число жертв природных пожаров - РИА Новости, 16.08.2023
На Гавайях выросло число жертв природных пожаров
Число жертв природных пожаров на Гавайях увеличилось до 106 человек, сообщили власти округа Мауи. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:31
2023-08-16T09:31
2023-08-16T09:33
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Число жертв природных пожаров на Гавайях увеличилось до 106 человек, сообщили власти округа Мауи. Ранее губернатор штата Джош Грин сообщал о 101 погибшем. "Число погибших достигло 106", - говорится в сообщении на сайте округа. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Президент США Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон ранее сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты.
https://ria.ru/20230814/pozhary-1890062096.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гавайи, сша, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Гавайи, США, Джо Байден, Министерство обороны США
На Гавайях выросло число жертв природных пожаров
На Гавайях число жертв природных пожаров возросло до 106 человек