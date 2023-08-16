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В России за сутки потушили 78 лесных пожаров - РИА Новости, 16.08.2023
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08:46 16.08.2023
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В России за сутки потушили 78 лесных пожаров
В России за сутки потушили 78 лесных пожаров - РИА Новости, 16.08.2023
В России за сутки потушили 78 лесных пожаров
В России за сутки потушили 78 природных пожаров на площади более 100 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T08:46
2023-08-16T08:46
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 78 природных пожаров на площади более 100 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15.08.2023 в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 78 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 100 376 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 16 августа в России действовало 116 лесных пожаров на площади 222 241 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действуют 48 пожаров на 207 849 гектарах.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 78 лесных пожаров

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 78 лесных пожаров на 100 376 гектаров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" на месте тушения лесного пожара
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана на месте тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" на месте тушения лесного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 78 природных пожаров на площади более 100 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15.08.2023 в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 78 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 100 376 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 16 августа в России действовало 116 лесных пожаров на площади 222 241 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действуют 48 пожаров на 207 849 гектарах.
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