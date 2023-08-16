https://ria.ru/20230816/pozhary-1890334981.html

В России за сутки потушили 78 лесных пожаров

В России за сутки потушили 78 лесных пожаров - РИА Новости, 16.08.2023

В России за сутки потушили 78 лесных пожаров

В России за сутки потушили 78 природных пожаров на площади более 100 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T08:46

2023-08-16T08:46

2023-08-16T08:46

происшествия

россия

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1888999906_0:211:3091:1950_1920x0_80_0_0_71722c7162eb54068e30646fa4711403.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 78 природных пожаров на площади более 100 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15.08.2023 в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 78 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 100 376 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 16 августа в России действовало 116 лесных пожаров на площади 222 241 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действуют 48 пожаров на 207 849 гектарах.

https://ria.ru/20230815/yakutiya-1890108441.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, природные пожары в россии