https://ria.ru/20230816/potrebkredity-1890500178.html
Банк России отменил ограничение полной стоимости потребкредитов
Банк России отменил ограничение полной стоимости потребкредитов - РИА Новости, 16.08.2023
Банк России отменил ограничение полной стоимости потребкредитов
Банк России отменил ограничение полной стоимости кредитов (ПСК), сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T20:51
2023-08-16T20:51
2023-08-16T23:27
экономика
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
россия
кредит
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Банк России отменил ограничение полной стоимости кредитов (ПСК), сообщила пресс-служба регулятора.Решение совета директоров Центробанка распространит действие на:Ограничения сохранятся по другим категориям ПСК для МФО и по всем категориям для ломбардов. Нововведения будут действовать с сегодняшнего дня до конца года.Показатель не может превышать наименьшую из следующих величин: 292 процентов годовых или рассчитанного ЦБ среднерыночного значения ПСК по соответствующей категории потребительского кредита, применяемого в квартале, более чем на одну треть.По замыслу Центрального банка, решения по макропруденциальным лимитам и надбавкам смогут сдерживать выдачу кредитов банками по высоким ставкам.Кроме того, в силе останется требование, согласно которому процентная ставка по договору потребительского кредита не может превышать 0,8 процента ежедневно.
https://realty.ria.ru/20230503/ipoteka-1869418012.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, ипотека, центральный банк рф (цб рф), россия, кредит
Экономика, Ипотека, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Кредит
Банк России отменил ограничение полной стоимости потребкредитов
ЦБ отменил ограничение полной стоимости потребкредитов до конца года
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Банк России отменил ограничение полной стоимости кредитов (ПСК), сообщила пресс-служба
регулятора.
Решение совета директоров Центробанка распространит действие на:
- кредитные организации — по всем категориям потребительских кредитов;
- кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы — по всем категориям потребительских займов;
- микрофинансовые организации (МФО) — по двум категориям: потребительские займы под обеспечение ипотекой и POS-займы.
Ограничения сохранятся по другим категориям ПСК для МФО и по всем категориям для ломбардов. Нововведения будут действовать с сегодняшнего дня до конца года.
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Показатель не может превышать наименьшую из следующих величин: 292 процентов годовых или рассчитанного ЦБ
среднерыночного значения ПСК по соответствующей категории потребительского кредита, применяемого в квартале, более чем на одну треть.
По замыслу Центрального банка, решения по макропруденциальным лимитам и надбавкам смогут сдерживать выдачу кредитов банками по высоким ставкам.
Кроме того, в силе останется требование, согласно которому процентная ставка по договору потребительского кредита не может превышать 0,8 процента ежедневно.
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