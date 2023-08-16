https://ria.ru/20230816/potrebkredity-1890500178.html

Банк России отменил ограничение полной стоимости потребкредитов

Банк России отменил ограничение полной стоимости потребкредитов - РИА Новости, 16.08.2023

Банк России отменил ограничение полной стоимости потребкредитов

Банк России отменил ограничение полной стоимости кредитов (ПСК), сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T20:51

2023-08-16T20:51

2023-08-16T23:27

экономика

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

россия

кредит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887764511_0:30:3535:2018_1920x0_80_0_0_62c82815d46d3f2d79f505cb19603ab0.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Банк России отменил ограничение полной стоимости кредитов (ПСК), сообщила пресс-служба регулятора.Решение совета директоров Центробанка распространит действие на:Ограничения сохранятся по другим категориям ПСК для МФО и по всем категориям для ломбардов. Нововведения будут действовать с сегодняшнего дня до конца года.Показатель не может превышать наименьшую из следующих величин: 292 процентов годовых или рассчитанного ЦБ среднерыночного значения ПСК по соответствующей категории потребительского кредита, применяемого в квартале, более чем на одну треть.По замыслу Центрального банка, решения по макропруденциальным лимитам и надбавкам смогут сдерживать выдачу кредитов банками по высоким ставкам.Кроме того, в силе останется требование, согласно которому процентная ставка по договору потребительского кредита не может превышать 0,8 процента ежедневно.

https://realty.ria.ru/20230503/ipoteka-1869418012.html

https://ria.ru/20230814/mikrokredity-1889884286.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ипотека, центральный банк рф (цб рф), россия, кредит