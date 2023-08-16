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Сальдо назвал потери ВСУ за август на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 16.08.2023 (обновлено: 13:50 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/poteri-1890391687.html
Сальдо назвал потери ВСУ за август на Херсонском направлении
Сальдо назвал потери ВСУ за август на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.08.2023
Сальдо назвал потери ВСУ за август на Херсонском направлении
Потери ВСУ на херсонском направлении за первую половину августа убитыми и ранеными составили около 400 человек, из них около ста пытались переправиться на левый РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:42
2023-08-16T13:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир сальдо
днепр (город)
херсонская область
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении за первую половину августа убитыми и ранеными составили около 400 человек, из них около ста пытались переправиться на левый берег Днепра, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."По официальной информации, с 1 по 15 августа на Херсонском направлении потери противника в живой силе убитыми и ранеными составили около 400 боевиков. Причём из них до 100 - в лодках при попытках переправиться или высадиться на наш берег", - написал он.Также Сальдо рассказал о потерях противника в технике."В ходе контрбатарейной борьбы с вражеской артиллерией, обстреливавшей гражданскую инфраструктуру левого берега, уничтожены 18 гаубиц, в том числе три М777 американского производства, 22 миномёта, три самоходных артиллерийских установки, одна РСЗО "Град", - отметил врио губернатора.Кроме того, с начала августа были уничтожены три самоходных зенитно-ракетных комплекса иностранного производства, около 30 автомобилей и склад с боеприпасами. "Артиллерийско-миномётным огнём разгромлены три десятка позиций и мест дислокации противника", - добавил он.
https://ria.ru/20230816/kiev-1890323608.html
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вооруженные силы украины, владимир сальдо, днепр (город), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Днепр (город), Херсонская область
Сальдо назвал потери ВСУ за август на Херсонском направлении

Сальдо: ВСУ за август потеряли около 400 боевиков на Херсонском направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении за первую половину августа убитыми и ранеными составили около 400 человек, из них около ста пытались переправиться на левый берег Днепра, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"По официальной информации, с 1 по 15 августа на Херсонском направлении потери противника в живой силе убитыми и ранеными составили около 400 боевиков. Причём из них до 100 - в лодках при попытках переправиться или высадиться на наш берег", - написал он.
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Также Сальдо рассказал о потерях противника в технике.
"В ходе контрбатарейной борьбы с вражеской артиллерией, обстреливавшей гражданскую инфраструктуру левого берега, уничтожены 18 гаубиц, в том числе три М777 американского производства, 22 миномёта, три самоходных артиллерийских установки, одна РСЗО "Град", - отметил врио губернатора.
Кроме того, с начала августа были уничтожены три самоходных зенитно-ракетных комплекса иностранного производства, около 30 автомобилей и склад с боеприпасами. "Артиллерийско-миномётным огнём разгромлены три десятка позиций и мест дислокации противника", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоДнепр (город)Херсонская область
 
 
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