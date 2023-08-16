https://ria.ru/20230816/poteri-1890391687.html

Сальдо назвал потери ВСУ за август на Херсонском направлении

Сальдо назвал потери ВСУ за август на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.08.2023

Сальдо назвал потери ВСУ за август на Херсонском направлении

Потери ВСУ на херсонском направлении за первую половину августа убитыми и ранеными составили около 400 человек, из них около ста пытались переправиться на левый РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:42

2023-08-16T13:42

2023-08-16T13:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир сальдо

днепр (город)

херсонская область

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении за первую половину августа убитыми и ранеными составили около 400 человек, из них около ста пытались переправиться на левый берег Днепра, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."По официальной информации, с 1 по 15 августа на Херсонском направлении потери противника в живой силе убитыми и ранеными составили около 400 боевиков. Причём из них до 100 - в лодках при попытках переправиться или высадиться на наш берег", - написал он.Также Сальдо рассказал о потерях противника в технике."В ходе контрбатарейной борьбы с вражеской артиллерией, обстреливавшей гражданскую инфраструктуру левого берега, уничтожены 18 гаубиц, в том числе три М777 американского производства, 22 миномёта, три самоходных артиллерийских установки, одна РСЗО "Град", - отметил врио губернатора.Кроме того, с начала августа были уничтожены три самоходных зенитно-ракетных комплекса иностранного производства, около 30 автомобилей и склад с боеприпасами. "Артиллерийско-миномётным огнём разгромлены три десятка позиций и мест дислокации противника", - добавил он.

https://ria.ru/20230816/kiev-1890323608.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

херсонская область

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вооруженные силы украины, владимир сальдо, днепр (город), херсонская область