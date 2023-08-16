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Шесть пострадавших при взрыве в Махачкале находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 16.08.2023
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13:04 16.08.2023 (обновлено: 13:16 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/postradavshie-1890381962.html
Шесть пострадавших при взрыве в Махачкале находятся в тяжелом состоянии
Шесть пострадавших при взрыве в Махачкале находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 16.08.2023
Шесть пострадавших при взрыве в Махачкале находятся в тяжелом состоянии
Ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них шестеро в очень тяжелом состоянии, в том числе двое детей, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:04
2023-08-16T13:16
происшествия
махачкала
москва
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них шестеро в очень тяжелом состоянии, в том числе двое детей, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них трое детей. Девять пострадавших находятся в городских клиниках: институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ имени Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице им. Сперанского", - заявил он."Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии", - отметил Собянин.Он добавил, что врачи делают все возможное для спасения, оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
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Происшествия, Махачкала, Москва, ЧП на АЗС в Махачкале
Шесть пострадавших при взрыве в Махачкале находятся в тяжелом состоянии

Собянин: шесть пострадавших при взрыве в Махачкале находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале
Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них шестеро в очень тяжелом состоянии, в том числе двое детей, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«
"Сегодня ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них трое детей. Девять пострадавших находятся в городских клиниках: институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ имени Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице им. Сперанского", - заявил он.
"Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии", - отметил Собянин.
Он добавил, что врачи делают все возможное для спасения, оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
После взрыва в Махачкале за медицинской помощью обратились 116 человек
13:05
 
ПроисшествияМахачкалаМоскваЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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