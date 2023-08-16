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Шесть пострадавших при взрыве в Махачкале находятся в тяжелом состоянии

Шесть пострадавших при взрыве в Махачкале находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 16.08.2023

Шесть пострадавших при взрыве в Махачкале находятся в тяжелом состоянии

Ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них шестеро в очень тяжелом состоянии, в том числе двое детей, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:04

2023-08-16T13:04

2023-08-16T13:16

происшествия

махачкала

москва

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них шестеро в очень тяжелом состоянии, в том числе двое детей, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них трое детей. Девять пострадавших находятся в городских клиниках: институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ имени Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице им. Сперанского", - заявил он."Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии", - отметил Собянин.Он добавил, что врачи делают все возможное для спасения, оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.

https://ria.ru/20230816/vzryv-1890382069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, москва, чп на азс в махачкале