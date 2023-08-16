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В выходные в Москве завершится купальный сезон, заявил синоптик - РИА Новости, 16.08.2023
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14:40 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/pogoda-1890408238.html
В выходные в Москве завершится купальный сезон, заявил синоптик
В выходные в Москве завершится купальный сезон, заявил синоптик - РИА Новости, 16.08.2023
В выходные в Москве завершится купальный сезон, заявил синоптик
Предстоящие выходные станут завершающими для купального сезона в Москве, на следующей неделе температура ночью начнет опускаться до 10 градусов тепла, сообщил... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:40
2023-08-16T14:40
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Предстоящие выходные станут завершающими для купального сезона в Москве, на следующей неделе температура ночью начнет опускаться до 10 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Я думаю, что вот эти выходные будут с точки зрения купального сезона, наверное, завершающими. У нас температурный фон 19 и 20 августа, во-первых, понизится после жары, и по ночам столбики термометра будут опускаться до плюс 9-14 градусов. А днем в субботу и воскресенье будет плюс 20-25 градусов. То есть это заключительные выходные, когда при вот такой температуре можно будет искупаться в более менее комфортном варианте", - пояснил он. Синоптик отметил, что на следующей неделе только пару дней в Москве будут теплыми – понедельник и вторник, а затем температура начнет постепенно понижаться, будут дуть северные ветра, станет прохладнее. &quot;Ну и конечно, я думаю, что уже к следующим выходным, на 26 и 27 августа рассчитывать не стоит, там уже будет в дневные часы около плюс 20, ночью плюс 10 будет. Световой день будет уменьшаться, а вместе с ним и индекс ультрафиолета. Соответственно, это меньший прогрев водной глади и более длительное ночное охлаждение, которое будет приводить к тому, что вода начнет остывать и перестанет быть комфортной уже через 1,5 недели&quot;, - сказал Тишковец.Специалист добавил, что Москва опоздала на две недели с началом купального сезона, но его удалось продлить на две недели в конце августа.
https://ria.ru/20230808/iyul-1888793140.html
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Погода
В выходные в Москве завершится купальный сезон, заявил синоптик

Синоптик Тишковец: выходные в Москве будут завершающими для купального сезона

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на территории пляжного коплекса в Строгинском затоне в Москве
Отдыхающие на территории пляжного коплекса в Строгинском затоне в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Отдыхающие на территории пляжного коплекса в Строгинском затоне в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Предстоящие выходные станут завершающими для купального сезона в Москве, на следующей неделе температура ночью начнет опускаться до 10 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Я думаю, что вот эти выходные будут с точки зрения купального сезона, наверное, завершающими. У нас температурный фон 19 и 20 августа, во-первых, понизится после жары, и по ночам столбики термометра будут опускаться до плюс 9-14 градусов. А днем в субботу и воскресенье будет плюс 20-25 градусов. То есть это заключительные выходные, когда при вот такой температуре можно будет искупаться в более менее комфортном варианте", - пояснил он.
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Синоптик отметил, что на следующей неделе только пару дней в Москве будут теплыми – понедельник и вторник, а затем температура начнет постепенно понижаться, будут дуть северные ветра, станет прохладнее.
«

"Ну и конечно, я думаю, что уже к следующим выходным, на 26 и 27 августа рассчитывать не стоит, там уже будет в дневные часы около плюс 20, ночью плюс 10 будет. Световой день будет уменьшаться, а вместе с ним и индекс ультрафиолета. Соответственно, это меньший прогрев водной глади и более длительное ночное охлаждение, которое будет приводить к тому, что вода начнет остывать и перестанет быть комфортной уже через 1,5 недели", - сказал Тишковец.

Специалист добавил, что Москва опоздала на две недели с началом купального сезона, но его удалось продлить на две недели в конце августа.
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