https://ria.ru/20230816/pogoda-1890408238.html

В выходные в Москве завершится купальный сезон, заявил синоптик

В выходные в Москве завершится купальный сезон, заявил синоптик - РИА Новости, 16.08.2023

В выходные в Москве завершится купальный сезон, заявил синоптик

Предстоящие выходные станут завершающими для купального сезона в Москве, на следующей неделе температура ночью начнет опускаться до 10 градусов тепла, сообщил... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:40

2023-08-16T14:40

2023-08-16T14:40

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Предстоящие выходные станут завершающими для купального сезона в Москве, на следующей неделе температура ночью начнет опускаться до 10 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Я думаю, что вот эти выходные будут с точки зрения купального сезона, наверное, завершающими. У нас температурный фон 19 и 20 августа, во-первых, понизится после жары, и по ночам столбики термометра будут опускаться до плюс 9-14 градусов. А днем в субботу и воскресенье будет плюс 20-25 градусов. То есть это заключительные выходные, когда при вот такой температуре можно будет искупаться в более менее комфортном варианте", - пояснил он. Синоптик отметил, что на следующей неделе только пару дней в Москве будут теплыми – понедельник и вторник, а затем температура начнет постепенно понижаться, будут дуть северные ветра, станет прохладнее. "Ну и конечно, я думаю, что уже к следующим выходным, на 26 и 27 августа рассчитывать не стоит, там уже будет в дневные часы около плюс 20, ночью плюс 10 будет. Световой день будет уменьшаться, а вместе с ним и индекс ультрафиолета. Соответственно, это меньший прогрев водной глади и более длительное ночное охлаждение, которое будет приводить к тому, что вода начнет остывать и перестанет быть комфортной уже через 1,5 недели", - сказал Тишковец.Специалист добавил, что Москва опоздала на две недели с началом купального сезона, но его удалось продлить на две недели в конце августа.

https://ria.ru/20230808/iyul-1888793140.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода