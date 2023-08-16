https://ria.ru/20230816/pogoda-1890332104.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 16.08.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T08:06

2023-08-16T08:06

2023-08-16T08:06

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в среду метеоусловия в столичном регионе будут определяться влиянием антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждёт идеально по летнему "погожий денек". "Ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве плюс 26-28 градусов, по Московской области от 24-29 градусов настоящего летнего тепла", - рассказал Тишковец. Он отметил, что такая температура на несколько градусов выше, чем должна быть на макушку лета, то есть в июле, когда самое тепло. "Ветер ожидается северный 4,2 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20230813/zhara-1889807975.html

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода