СМИ: подозреваемые в шпионаже в Британии выдавали себя за журналистов
Times: подозреваемые в шпионаже в Британии болгары выдавали себя за журналистов
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкПолицейский кордон на северной стороне Лондонского моста
Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Трое граждан Болгарии, которые были задержаны по подозрению в шпионаже якобы в пользу России, выдавали себя за журналистов, работающих на американские телекомпании, сообщает в среду газета Times со ссылкой на полицию.
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"Они обвиняются в том, что выдавали себя за журналистов американских телекомпаний. По имеющимся данным, сотрудники Скотланд-Ярда обнаружили поддельные пресс-карты и одежду для телеканалов Discovery и National Geographic, которые использовались для проведения слежки", - сказано в статье.
Накануне телерадиовещательная корпорация Би-би-си сообщила, что трое граждан Болгарии были задержаны в Великобритании по подозрению в шпионаже якобы в пользу РФ. Отмечалось, что задержанные находятся под стражей с февраля, суд над ними должен состояться в Лондоне в январе 2024 года.
По данным СМИ, задержанными являются 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова. Отмечается, что они граждане Болгарии, однако проживают в Великобритании уже много лет.
По утверждению властей, все трое якобы работают на российские спецслужбы, им выдвинули обвинения в хранении фальшивых документов с ненадлежащими намерениями, следует из материала СМИ. По ее данным, речь идет о документах, удостоверяющих личность, таких стран, как Британия, Болгария, Франция, Италия, Испания и других.
Впоследствии прокуратура Софии заявила о проведении расследования по этому делу. Как сообщало ведомство, досудебное производство было начато в марте 2023 года. В настоящее время для установления фактов преступной деятельности проводятся совместные мероприятия с агентством госбезопасности (ДАНС).