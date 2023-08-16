https://ria.ru/20230816/podmoskove-1890462627.html

В подмосковные муниципалитеты поставили 55 коммунальных тракторов

В подмосковные муниципалитеты поставили 55 коммунальных тракторов - РИА Новости, 16.08.2023

В подмосковные муниципалитеты поставили 55 коммунальных тракторов

Парк коммунальной техники в пяти муниципалитетах Подмосковья пополнился на 55 единиц, туда поставили тракторы МТЗ 82.1, сообщает пресс-служба главного... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T18:09

2023-08-16T18:09

2023-08-16T18:12

новости подмосковья

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подольск

жкх

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Парк коммунальной техники в пяти муниципалитетах Подмосковья пополнился на 55 единиц, туда поставили тракторы МТЗ 82.1, сообщает пресс-служба главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области. "Машины — многофункциональные, применяются как в летний, так и в зимний сезон. Активно используются с косилками, роторными коммунальными щетками для прометания твердых покрытий, снежными отвалами или снегоуборщиками. Распределение техники проводится исходя из анализа эффективности ее использования в прошлый период и фактической потребности конкретного муниципалитета", - цитирует пресс-служба слова руководителя ГУСТ в ранге министра Светланы Аиповой. Она добавила, что по 13 единиц техники получили коммунальные службы Коломны и Волоколамского округа, 12 тракторов поступили в Подольск, 11 машин - в Щелково и 6 — в Сергиево-Посадский округ. Выдача коммунальной техники продолжится до конца года.

https://realty.ria.ru/20230816/ploschad-1890425545.html

московская область (подмосковье)

коломна

подольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), коломна, подольск, жкх