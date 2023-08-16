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В подмосковные муниципалитеты поставили 55 коммунальных тракторов - РИА Новости, 16.08.2023
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Новости Подмосковья
 
18:09 16.08.2023 (обновлено: 18:12 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/podmoskove-1890462627.html
В подмосковные муниципалитеты поставили 55 коммунальных тракторов
В подмосковные муниципалитеты поставили 55 коммунальных тракторов - РИА Новости, 16.08.2023
В подмосковные муниципалитеты поставили 55 коммунальных тракторов
Парк коммунальной техники в пяти муниципалитетах Подмосковья пополнился на 55 единиц, туда поставили тракторы МТЗ 82.1, сообщает пресс-служба главного... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:09
2023-08-16T18:12
новости подмосковья
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коломна
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Парк коммунальной техники в пяти муниципалитетах Подмосковья пополнился на 55 единиц, туда поставили тракторы МТЗ 82.1, сообщает пресс-служба главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области. "Машины — многофункциональные, применяются как в летний, так и в зимний сезон. Активно используются с косилками, роторными коммунальными щетками для прометания твердых покрытий, снежными отвалами или снегоуборщиками. Распределение техники проводится исходя из анализа эффективности ее использования в прошлый период и фактической потребности конкретного муниципалитета", - цитирует пресс-служба слова руководителя ГУСТ в ранге министра Светланы Аиповой. Она добавила, что по 13 единиц техники получили коммунальные службы Коломны и Волоколамского округа, 12 тракторов поступили в Подольск, 11 машин - в Щелково и 6 — в Сергиево-Посадский округ. Выдача коммунальной техники продолжится до конца года.
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московская область (подмосковье), коломна, подольск, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Подольск, ЖКХ

В подмосковные муниципалитеты поставили 55 коммунальных тракторов

© Фото : Пресс-служба ГУСТ Московской области Новая коммунальная техника, поставленная в подмосковные муниципалитеты
Новая коммунальная техника, поставленная в подмосковные муниципалитеты - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : Пресс-служба ГУСТ Московской области
Новая коммунальная техника, поставленная в подмосковные муниципалитеты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Парк коммунальной техники в пяти муниципалитетах Подмосковья пополнился на 55 единиц, туда поставили тракторы МТЗ 82.1, сообщает пресс-служба главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области.
"Машины — многофункциональные, применяются как в летний, так и в зимний сезон. Активно используются с косилками, роторными коммунальными щетками для прометания твердых покрытий, снежными отвалами или снегоуборщиками. Распределение техники проводится исходя из анализа эффективности ее использования в прошлый период и фактической потребности конкретного муниципалитета", - цитирует пресс-служба слова руководителя ГУСТ в ранге министра Светланы Аиповой.
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Она добавила, что по 13 единиц техники получили коммунальные службы Коломны и Волоколамского округа, 12 тракторов поступили в Подольск, 11 машин - в Щелково и 6 — в Сергиево-Посадский округ. Выдача коммунальной техники продолжится до конца года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоломнаПодольскЖКХ
 
 
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