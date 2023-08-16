https://ria.ru/20230816/podmoskove-1890459508.html
Воробьев: задача Подмосковья – благоустроить территории вокруг МЦД
Воробьев: задача Подмосковья – благоустроить территории вокруг МЦД - РИА Новости, 16.08.2023
Воробьев: задача Подмосковья – благоустроить территории вокруг МЦД
Важной задачей Подмосковья в реализации проектов Московских центральных диаметров является работа по благоустройству прилегающих территорий, строительству... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:56
2023-08-16T17:56
2023-08-16T17:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
москва
зеленоград
андрей воробьев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Важной задачей Подмосковья в реализации проектов Московских центральных диаметров является работа по благоустройству прилегающих территорий, строительству путепроводов, модернизации пешеходных мостов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Основную нагрузку (по реализации проекта МЦД-3 – ред.) несет Москва... Подмосковье участвует в благоустройстве, мы строим путепроводы, потому что когда сообщение очень интенсивное, понятно, что железную дорогу не переехать, поэтому каждый путепровод имеет определяющее значение, как и модернизация пешеходных мостов через железные дороги, которые мы тоже модернизируем, и на это есть огромный запрос", - отметил Воробьев в ходе прямого включения на телеканале "Россия 24". По словам губернатора, сейчас МЦД-3 рассчитан на перевозку одного миллиона человек, однако в перспективе развития подмосковных территорий к 2030 году этим направлением будут пользоваться 2 миллиона человек. "Первые два МЦД зарекомендовали себя очень хорошо, они популярны, растет количество перевозок, и буквально на днях мы открываем МЦД-3, действительно раньше срока. Еще будет следующее МЦД-4. Для Московской области это очень важное комфортное сообщение. По цене почти в 2,5 раза дешевле – 65 рублей будет стоить проезд, сейчас он стоит 180", - добавил Воробьёв. Ранее Минтранс Московской области сообщил, что уже в четверг, 17 августа, откроется пассажирское движение по МЦД-3. Линия свяжет Зеленоград с Раменским, её протяжённость составит 85 километров.
https://ria.ru/20230816/podmoskove-1890448021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), москва, зеленоград, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва, Зеленоград, Андрей Воробьев
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Важной задачей Подмосковья в реализации проектов Московских центральных диаметров является работа по благоустройству прилегающих территорий, строительству путепроводов, модернизации пешеходных мостов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Основную нагрузку (по реализации проекта МЦД-3 – ред.) несет Москва
... Подмосковье участвует в благоустройстве, мы строим путепроводы, потому что когда сообщение очень интенсивное, понятно, что железную дорогу не переехать, поэтому каждый путепровод имеет определяющее значение, как и модернизация пешеходных мостов через железные дороги, которые мы тоже модернизируем, и на это есть огромный запрос", - отметил Воробьев в ходе прямого включения на телеканале "Россия 24".
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По словам губернатора, сейчас МЦД-3 рассчитан на перевозку одного миллиона человек, однако в перспективе развития подмосковных территорий к 2030 году этим направлением будут пользоваться 2 миллиона человек.
"Первые два МЦД зарекомендовали себя очень хорошо, они популярны, растет количество перевозок, и буквально на днях мы открываем МЦД-3, действительно раньше срока. Еще будет следующее МЦД-4. Для Московской области это очень важное комфортное сообщение. По цене почти в 2,5 раза дешевле – 65 рублей будет стоить проезд, сейчас он стоит 180", - добавил Воробьёв.
Ранее Минтранс Московской области сообщил, что уже в четверг, 17 августа, откроется пассажирское движение по МЦД-3. Линия свяжет Зеленоград
с Раменским
, её протяжённость составит 85 километров.