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Воробьев: задача Подмосковья – благоустроить территории вокруг МЦД - РИА Новости, 16.08.2023
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Новости Подмосковья
 
17:56 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/podmoskove-1890459508.html
Воробьев: задача Подмосковья – благоустроить территории вокруг МЦД
Воробьев: задача Подмосковья – благоустроить территории вокруг МЦД - РИА Новости, 16.08.2023
Воробьев: задача Подмосковья – благоустроить территории вокруг МЦД
Важной задачей Подмосковья в реализации проектов Московских центральных диаметров является работа по благоустройству прилегающих территорий, строительству... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:56
2023-08-16T17:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
москва
зеленоград
андрей воробьев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Важной задачей Подмосковья в реализации проектов Московских центральных диаметров является работа по благоустройству прилегающих территорий, строительству путепроводов, модернизации пешеходных мостов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Основную нагрузку (по реализации проекта МЦД-3 – ред.) несет Москва... Подмосковье участвует в благоустройстве, мы строим путепроводы, потому что когда сообщение очень интенсивное, понятно, что железную дорогу не переехать, поэтому каждый путепровод имеет определяющее значение, как и модернизация пешеходных мостов через железные дороги, которые мы тоже модернизируем, и на это есть огромный запрос", - отметил Воробьев в ходе прямого включения на телеканале "Россия 24". По словам губернатора, сейчас МЦД-3 рассчитан на перевозку одного миллиона человек, однако в перспективе развития подмосковных территорий к 2030 году этим направлением будут пользоваться 2 миллиона человек. "Первые два МЦД зарекомендовали себя очень хорошо, они популярны, растет количество перевозок, и буквально на днях мы открываем МЦД-3, действительно раньше срока. Еще будет следующее МЦД-4. Для Московской области это очень важное комфортное сообщение. По цене почти в 2,5 раза дешевле – 65 рублей будет стоить проезд, сейчас он стоит 180", - добавил Воробьёв. Ранее Минтранс Московской области сообщил, что уже в четверг, 17 августа, откроется пассажирское движение по МЦД-3. Линия свяжет Зеленоград с Раменским, её протяжённость составит 85 километров.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), москва, зеленоград, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва, Зеленоград, Андрей Воробьев

Воробьев: задача Подмосковья – благоустроить территории вокруг МЦД

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Важной задачей Подмосковья в реализации проектов Московских центральных диаметров является работа по благоустройству прилегающих территорий, строительству путепроводов, модернизации пешеходных мостов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Основную нагрузку (по реализации проекта МЦД-3 – ред.) несет Москва... Подмосковье участвует в благоустройстве, мы строим путепроводы, потому что когда сообщение очень интенсивное, понятно, что железную дорогу не переехать, поэтому каждый путепровод имеет определяющее значение, как и модернизация пешеходных мостов через железные дороги, которые мы тоже модернизируем, и на это есть огромный запрос", - отметил Воробьев в ходе прямого включения на телеканале "Россия 24".
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По словам губернатора, сейчас МЦД-3 рассчитан на перевозку одного миллиона человек, однако в перспективе развития подмосковных территорий к 2030 году этим направлением будут пользоваться 2 миллиона человек.
"Первые два МЦД зарекомендовали себя очень хорошо, они популярны, растет количество перевозок, и буквально на днях мы открываем МЦД-3, действительно раньше срока. Еще будет следующее МЦД-4. Для Московской области это очень важное комфортное сообщение. По цене почти в 2,5 раза дешевле – 65 рублей будет стоить проезд, сейчас он стоит 180", - добавил Воробьёв.
Ранее Минтранс Московской области сообщил, что уже в четверг, 17 августа, откроется пассажирское движение по МЦД-3. Линия свяжет Зеленоград с Раменским, её протяжённость составит 85 километров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МоскваЗеленоградАндрей Воробьев
 
 
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