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Промышленники Подмосковья смогут поучаствовать в конкурсе грантов в августе - РИА Новости, 16.08.2023
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Новости Подмосковья
 
17:11 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/podmoskove-1890448021.html
Промышленники Подмосковья смогут поучаствовать в конкурсе грантов в августе
Промышленники Подмосковья смогут поучаствовать в конкурсе грантов в августе - РИА Новости, 16.08.2023
Промышленники Подмосковья смогут поучаствовать в конкурсе грантов в августе
Промышленники Московской области смогут поучаствовать в конкурсном отборе на получение грантов в августе этого года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:11
2023-08-16T17:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Промышленники Московской области смогут поучаствовать в конкурсном отборе на получение грантов в августе этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Фонд развития промышленности региона с 21 августа открывает прием заявок на участие в грантовом конкурсе от промышленников Подмосковья, которые занимаются импортозамещающей деятельностью. Финансовая поддержка предоставляется для компенсации части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, оформленным на приобретение или создание основных средств предприятия. До 28 августа включительно продлится прием заявок. "Подмосковные промышленники смогут воспользоваться новой мерой поддержки — грантом, с помощью которого можно компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Финансирование будет предоставляться по результатам отборочного этапа. Гранты выделяются по кредитам от 50 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой. Она добавила, что максимальный размер субсидии составляет 90% от процентной ставки по договору, но не более 20 миллионов рублей для одного предприятия. Заявки рассматривают в срок до семи дней. По информации пресс-службы, получение гранта возможно для производственных предприятий, которые зарегистрированы и работают на территории Подмосковья от одного года. В счет гранта можно возмещать часть затрат по новым кредитам, а также при получении очередного транша в рамках уже имеющейся кредитной линии, открытой с первого января 2023 года. Также еще одно условие получения компенсации — кредитные транши должны быть использованы на приобретение специального оборудования, модернизацию производства отечественного или импортного промышленного оборудования, строительство, капитальный ремонт или приобретение зданий и земельных участков, а также на инжиниринг.
https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890174635.html
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московская область (подмосковье), фонд развития промышленности
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Фонд развития промышленности

Промышленники Подмосковья смогут поучаствовать в конкурсе грантов в августе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудник предприятия
Сотрудник предприятия - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудник предприятия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Промышленники Московской области смогут поучаствовать в конкурсном отборе на получение грантов в августе этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Фонд развития промышленности региона с 21 августа открывает прием заявок на участие в грантовом конкурсе от промышленников Подмосковья, которые занимаются импортозамещающей деятельностью. Финансовая поддержка предоставляется для компенсации части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, оформленным на приобретение или создание основных средств предприятия. До 28 августа включительно продлится прием заявок.
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"Подмосковные промышленники смогут воспользоваться новой мерой поддержки — грантом, с помощью которого можно компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Финансирование будет предоставляться по результатам отборочного этапа. Гранты выделяются по кредитам от 50 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
Она добавила, что максимальный размер субсидии составляет 90% от процентной ставки по договору, но не более 20 миллионов рублей для одного предприятия. Заявки рассматривают в срок до семи дней.
По информации пресс-службы, получение гранта возможно для производственных предприятий, которые зарегистрированы и работают на территории Подмосковья от одного года. В счет гранта можно возмещать часть затрат по новым кредитам, а также при получении очередного транша в рамках уже имеющейся кредитной линии, открытой с первого января 2023 года.
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Также еще одно условие получения компенсации — кредитные транши должны быть использованы на приобретение специального оборудования, модернизацию производства отечественного или импортного промышленного оборудования, строительство, капитальный ремонт или приобретение зданий и земельных участков, а также на инжиниринг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Фонд развития промышленности
 
 
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