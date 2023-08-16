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Свыше 50 студентов-целевиков трудоустроились в скорую помощь Подмосковья - РИА Новости, 16.08.2023
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Новости Подмосковья
 
11:44 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/podmoskove-1890363659.html
Свыше 50 студентов-целевиков трудоустроились в скорую помощь Подмосковья
Свыше 50 студентов-целевиков трудоустроились в скорую помощь Подмосковья - РИА Новости, 16.08.2023
Свыше 50 студентов-целевиков трудоустроились в скорую помощь Подмосковья
Более 50 выпускников Московского областного колледжа №1 трудоустроились в Московскую областную станцию скорой медицинской помощи в августе, сообщает... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:44
2023-08-16T11:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 50 выпускников Московского областного колледжа №1 трудоустроились в Московскую областную станцию скорой медицинской помощи в августе, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Молодые сотрудники заключили со скорой договоры о целевом обучении. Главврач Московской областной скорой медицинской помощи Константин Маслов отметил, что на скорой помощи в регионе заключение договоров о целевом обучении со студентами медколледжа реализуется впервые. "Прежде такая практика распространялась только на будущих врачей. 52 молодых сотрудника – 49 фельдшеров и три медсестры – после получения аккредитации начали работу в составе выездных бригад под руководством опытных коллег", - приводятся в сообщении слова Маслова. В пресс-службе отметили, что больше всего целевиков трудоустроилось на Дмитровскую, Жуковскую и Коломенскую подстанции – по шесть. Еще молодые фельдшеры и медсестры вышли на работу на Серпуховскую, Каширскую, Ногинскую, Егорьевскую, Волоколамскую, Пушкинскую, Мытищинскую и другие подстанции.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество

Свыше 50 студентов-целевиков трудоустроились в скорую помощь Подмосковья

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 50 выпускников Московского областного колледжа №1 трудоустроились в Московскую областную станцию скорой медицинской помощи в августе, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Молодые сотрудники заключили со скорой договоры о целевом обучении. Главврач Московской областной скорой медицинской помощи Константин Маслов отметил, что на скорой помощи в регионе заключение договоров о целевом обучении со студентами медколледжа реализуется впервые.
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"Прежде такая практика распространялась только на будущих врачей. 52 молодых сотрудника – 49 фельдшеров и три медсестры – после получения аккредитации начали работу в составе выездных бригад под руководством опытных коллег", - приводятся в сообщении слова Маслова.
В пресс-службе отметили, что больше всего целевиков трудоустроилось на Дмитровскую, Жуковскую и Коломенскую подстанции – по шесть. Еще молодые фельдшеры и медсестры вышли на работу на Серпуховскую, Каширскую, Ногинскую, Егорьевскую, Волоколамскую, Пушкинскую, Мытищинскую и другие подстанции.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
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