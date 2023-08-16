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Вице-премьер Украины опровергла сообщения о переходе в Минобороны - РИА Новости, 16.08.2023
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18:47 16.08.2023 (обновлено: 18:51 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/perekhod-1890475066.html
Вице-премьер Украины опровергла сообщения о переходе в Минобороны
Вице-премьер Украины опровергла сообщения о переходе в Минобороны - РИА Новости, 16.08.2023
Вице-премьер Украины опровергла сообщения о переходе в Минобороны
Вице-премьер Украины Ирина Верещук в среду заявила, что о ее переходе в Министерство обороны "речь не идет". РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:47
2023-08-16T18:51
в мире
украина
ирина верещук
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страна.ua
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук в среду заявила, что о ее переходе в Министерство обороны "речь не идет". Тринадцатого августа издание "Страна.ua" сообщало, что Запад хочет видеть во главе Министерства обороны Украины женщину. В качестве кандидатов рассматриваются волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. &quot;О моем переходе в Минобороны речь не идет. Работаю там, где я есть&quot;, - написала Верещук в своем телеграм-канале.Десятого августа издание "Украинская правда" сообщало, что Владимир Зеленский ищет замену главе Министерства обороны Украины Алексею Резникову, на должность есть как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что перечисленные кандидаты отказались, отказался и якобы руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. При этом депутат высказал предположение, что могут назначить человека из круга руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака. В январе после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским Минобороны продуктов для военных по завышенным ценам Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца в 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес. В феврале глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Резников будет переведен с поста министра обороны на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его место займет руководитель главного управления разведки Минобороны Буданов. Сам Резников тогда заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласится на подобную должность.
https://ria.ru/20230816/genotsid-1890449051.html
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в мире, украина, ирина верещук, верховная рада украины, страна.ua, владимир зеленский, кирилл буданов
В мире, Украина, Ирина Верещук, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов
Вице-премьер Украины опровергла сообщения о переходе в Минобороны

Вице-премьер Украины опровергла сообщения о своем переходе в Минобороны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИрина Верещук
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Ирина Верещук . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук в среду заявила, что о ее переходе в Министерство обороны "речь не идет".
Тринадцатого августа издание "Страна.ua" сообщало, что Запад хочет видеть во главе Министерства обороны Украины женщину. В качестве кандидатов рассматриваются волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
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"О моем переходе в Минобороны речь не идет. Работаю там, где я есть", - написала Верещук в своем телеграм-канале.

Десятого августа издание "Украинская правда" сообщало, что Владимир Зеленский ищет замену главе Министерства обороны Украины Алексею Резникову, на должность есть как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что перечисленные кандидаты отказались, отказался и якобы руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. При этом депутат высказал предположение, что могут назначить человека из круга руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.
В январе после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским Минобороны продуктов для военных по завышенным ценам Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца в 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес. В феврале глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Резников будет переведен с поста министра обороны на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его место займет руководитель главного управления разведки Минобороны Буданов. Сам Резников тогда заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласится на подобную должность.
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