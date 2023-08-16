Вице-премьер Украины опровергла сообщения о переходе в Минобороны
Вице-премьер Украины опровергла сообщения о своем переходе в Минобороны
Ирина Верещук . Архивное фото
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук в среду заявила, что о ее переходе в Министерство обороны "речь не идет".
Тринадцатого августа издание "Страна.ua" сообщало, что Запад хочет видеть во главе Министерства обороны Украины женщину. В качестве кандидатов рассматриваются волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
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"О моем переходе в Минобороны речь не идет. Работаю там, где я есть", - написала Верещук в своем телеграм-канале.
Десятого августа издание "Украинская правда" сообщало, что Владимир Зеленский ищет замену главе Министерства обороны Украины Алексею Резникову, на должность есть как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что перечисленные кандидаты отказались, отказался и якобы руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. При этом депутат высказал предположение, что могут назначить человека из круга руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.
В январе после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским Минобороны продуктов для военных по завышенным ценам Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца в 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес. В феврале глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Резников будет переведен с поста министра обороны на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его место займет руководитель главного управления разведки Минобороны Буданов. Сам Резников тогда заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласится на подобную должность.